НБУ может подать в Раду три основных небанковских законопроекта, – Рожкова

Закрепляющие рамочные принципы работы рынков законопроекты "О финуслугах и финансовых компаниях", "О страховании" и "О кредитных союзах" необходимо принимать в одном пакете, заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Сейчас финально их согласовываем и будем передавать в парламентский комитет. Надеюсь, успеем это сделать еще в 2020 году", - сообщила Рожкова в интервью Интерфакс-Украина.

Говоря об идеологии новых законопроектов, Рожкова отметила, что она простая. Первое – все компании должны иметь прозрачную структуру собственности, поскольку на этом строится доверие. Второе - это риск-ориентированный подход в надзоре за рынком, суть которого в том, что чем больше доля компании, тем больше рисков она несет для клиентов. Следовательно, к ней нужны более высокие требования и более тщательный надзор. "Такой принцип работает и в отношении банков. Он должен быть универсальным для всего финрынка", – считает Рожкова.

В-третьих, серьезно упрощается лицензирование и пруденциальные требования. Компании делятся на те, которые должны выполнять пруденциальные нормативы, и те, у которых их нет.

Кроме того, вводится понятие "рыночного поведения". Это об отношении к клиентам и к их правам. Реклама финансовых услуг должна стать честной и достоверной. На сайте и договорах нужно раскрывать всю информацию об услуге. "Нецивилизованных методов к клиентам не используем", – пояснила первый замглавы НБУ.

Корпоративное управление будет осуществляться с учетом пропорциональности. Для крупных страховщиков будет один подход, а для небольших - другой. Речь идет не только о наличии набсовета и правления, а и о процессах и правилах поведения.