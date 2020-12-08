Цены на золото выросли до двухнедельных максимумов

Цена на золото растет во уторник утром, торгуясь у максимума с конца ноября, на ожиданиях вокруг перспектив принятия пакета помощи экономике США в свете борьбы с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

Утром цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,44%, или на 8,1 доллара, до 1874,1 доллара за тройскую унцию, сообщает Прайм.

Ранее в ходе торгов вторника показатель рос до 1875,95 доллара, что является максимальным значением показателя с 23 ноября. Мартовский фьючерс на серебро при этом рос на 0,21%, до 24,843 доллара за унцию.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг пакета экономической поддержки в стране. На предыдущей неделе сенаторы от обеих партий представили проект помощи для экономики США на 908 миллиардов долларов.

Как пишет агентство Рейтер, на текущей неделе ожидается голосование конгресса США за законопроект о временном финансировании, чтобы выделить больше времени для достижения окончательного соглашения по пакету помощи экономике в свете борьбы с COVID-19.

Золото рассматривается как средство защиты от инфляции, которая может возникнуть в результате выделения пакета поддержки экономики большого объема.

"Рынки так или иначе отыгрывают вариант, при котором соглашение будет достигнуто. Вопрос в объеме этого пакета, в сроках его появления и в том, как он проявится в будущих инфляционных ожиданиях", — сказал аналитик IG Markets Кайл Родда.