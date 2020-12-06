Минцифры в 2021 году хочет открыть до 15 офлайн-центров "Дия.Бизнес"

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал план по открытию 10-15 новых центров поддержки предпринимательства в Украине в 2021 году.

"Прямо сейчас мы открываем такой хаб в университете им.Тараса Шевченко. В следующем году у нас план открыть еще 10-15 таких хабов. Мы внедряем идеологию свободного общества предпринимателей", - сообщил оФедоровна пресс конференции, посвященной первой годовщине работы Украинского фонда стартапов, в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Федоров также подчеркнул, что проект "Дия.Бизнес" в том числе направлен и на поддержку украинских стартапов.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Минцифры открыло центр поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес" в Николаеве, а в мае - в Харькове.

Национальный проект по развитию предпринимательства "Дия.Бизнес" в конце мая 2020 года открыл первый центр поддержки предпринимателей вместе с консалтинговой зоной для представителей микро-, малого и среднего бизнеса в Харькове.