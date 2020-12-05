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В "Борисполе" таможня обнаружила почти 300 килограмм янтаря

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

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В аэропорту "Борисполь" правоохранители предотвратили незаконный вывоз 285 кг необработанного янтаря из Украины в Китай.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Физическое лицо планировало отправить янтарь на самолете как несопровождаемый багаж в количестве 13 мест. В таможенном отношении свое отправление гражданин задекларировал как вещи.

В аэропорту "Борисполь" при таможенном досмотре в каждом пакете был обнаружен необработанный янтарь разного размера и оттенков. Общий вес - 285 кг.

Нацполиция изъяла янтарь в рамках уголовного производства.

Таможня указывает, что это "едва ли не самая большая партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины, за всю историю Киевской таможни, в частности таможенного поста "Борисполь".
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