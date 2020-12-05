Нефть замедлила темпы роста после встречи ОПЕК

Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают подниматься, но медленнее, чем днем, рынки продолжают отыгрывать решение ОПЕК+ об условиях сделки по снижению добычи со следующего года, свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,92% — до 49,16 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,05%, до 46,13 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 1,5%, сообщает Прайм.

Инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания ОПЕК+, которое прошло накануне. Альянс принял 3 декабря решение увеличить добычу нефти в январе на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Это соответствует сокращению на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход в январе на 5,8 миллиона. Далее в зависимости от условий рынка ОПЕК+ будет принимать решения по уровню добычи на следующий месяц, с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки.

"Компромисс, достигнутый на этой неделе, отражает намерение избежать повторения ценовой войны, которая была в марте и апреле этого года", — полагают аналитики WoodMac, чье мнение приводит агентство Wall Street Journal.

Рынки также обратили внимание и на статистику компании Baker Hughes. Согласно данным компании, за неделю, завершившуюся 4 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на 5, до 246 агрегатов.