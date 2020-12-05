Bloomberg составил список главных людей 2020 года
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Агентство Bloomberg составило список из 50 человек, которые достигли наиболее выдающихся достижений в своей сфере в этом году. Список состоит из пяти основных категорий: политика, бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии. Еще в одну категорию вошли люди, чье включение в список главных людей "никого не удивит".
В политике Bloomberg выделил следующих людей:
- Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов президента Белоруссии;
- Луис Лакалье Поу, президент Уругвая;
- Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети, основательницы движения Black Lives Matter.
Бизнес:
- Аврора Джеймс, основательница проекта Fifteen Percent Pledge;
- Страйв Масайиа, основатель Econet Group;
- Рид Хастингс, глава Netflix.
Развлечения:
- Билли Айлиш, певица;
- Селеста Барбер, актриса;
- Донна Лэнгли, глава Universal Filmed Entertainment Group.
Финансы:
- Кристалина Георгиева, директор Международного валютного фонда;
- Байжа Бхатт и Владимир Тенев, сооснователи финансовой компании Robinhood;
- Джейн Фрейзер, с 2021 года станет руководителем Citigroup — первой женщиной—руководителем крупного американского банка.
Наука и технологии:
- Зенг Юкун, глава Contemporary Amperex Technology;
- Гвинн Шотвелл, президент SpaceX;
- Тим Брэй, бывший вице-президент Amazon;
- Энтони Фаучи, главный иммунолог Белого дома.
В категорию людей, чье включение в этот список "никого не удивит", попали Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и Джо Байден, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и папа римский Франциск. Также в эту категорию попали основатель Amazon Джефф Безос, глава Apple Тим Кук, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, глава Facebook Марк Цукерберг.
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