Цены на дизтопливо в Украине растут с начала месяца

С начала месяца дизельное топливо в Украине подорожало в крупнооптовом сегменте на 780 грн/т, а автомобильные партии – на 0,75 грн/л.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке, передает enkorr.

Основная причина — рост цен в Европе. С начала ноября и по 4 декабря котировки выросли на $90/т (29%), притом как на Северо-Западе Европы, так и в Средиземноморье.

Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро с 33,4 до 34,2 грн/€. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.

По состоянию на 4 декабря средняя стоимость вагонных партий составила 22 100 грн/т, показав рост с начала недели на 780 грн/т (3,7%).

На Коростене в этот день предлагался только "трубный" ресурс от "Параллели" по 22 300 грн/т. Белорусское топливо было замечено только в понедельник, 30 ноября, по 21 200 грн/т у ОККО. В остальные дни активности не наблюдалось, но тем не менее цена выросла за неделю на 800 грн/т.

Добавив 950 грн, в Киеве "Анвитрейд" вышел с ценником 22 200 грн/т. В качестве альтернативы выступала цена в Новограде-Волынском – на 100 грн ниже. Правда, рост за неделю здесь составил 1 050 грн/т. Так что альтернативы на самом деле не было. На "трубном" направлении также разрешилась проблема с нехваткой вагонов на терминале в Гомеле, где было начались перебои вместе с резким ростом котировок.

Несмотря на постепенное снижение температуры, в "Пивденном" у "Анвитрейда" цена на "лето" снова выросла на 350-400 грн/т (21 900-22 100 грн/т). Интересно, "зимний" ресурс уже законтрактован?

Два ценовых полюса по-прежнему уживаются в небольшом порту Николаева. Разница между минимальной ценой от "Фидеи" и максимальной от "Алпен Трейд" 1 100 грн/т – 21 800 грн/т и 22 900 грн/т. При этом за неделю "дочка" Coral "прикрутила" 950 грн/т, тогда как "дочка" "Трейд Коммодити" нашла внутренние резервы поднять всего на 500 грн/т. Так что этот раунд вновь за "Фидеей".

В Кременчуге 4 декабря было 22 200 грн/т (+800 грн/т за неделю). Сформировавшаяся околозаводская четверка в составе "Альянс Энерго Трейд", Sun Oil, "УНТК" и "Альянс Ойл Украина" предлагала то же самое по 22 200-22 600 грн/т.

Мелкооптовые цены в среднем достигли 18,99 грн/л. Бежали вверх быстро, меняя ценники иногда по несколько раз на день. Особо осторожные решили уйти на перекур.

В Новограде-Волынском автоналив вырос на 80 коп./л, "Анвитрейд" предлагал топливо по цене 18,75 грн/л.

С нефтебаз в Коростене тоже стало дороже на 80 коп./л. "Фактор" в пятницу торговал по 18,60 грн/л.

Минимально выросла цена на кременчугский продукт. Так, дизельное топливо завода "Укртатнафта" выросло за неделю на 67 коп./л — до 18,65 грн/л, при этом данный ресурс предлагался другими трейдерами в диапазоне от 18,50 до 19,00 грн/л.

Наименьшее подорожание за неделю наблюдалось на Юге. Так, в "Пивденном" с минимальной ценой выходил "Анвитрейд", на фоне остальных добавивший за неделю всего 5 коп., – 18,50 грн/л. А вот "Укртатнафта" в Одессе выросла на 67 коп./л — до 18,90 грн/л.

Но минимум был все в том же Николаеве. Правильно, от "Фидеи" – 18,23 грн/л (+43 коп./л). Остальные пробовали торговать по 18,80-19,00 грн/л без видимого ажиотажа.