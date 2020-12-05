В Украине за сутки обнаружено почти 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Украине за сутки по состоянию на утро 5 декабря обнаружено 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 1504 человека; умерли от коронавируса 226 человек, выздоровели 14 724 человека.

В общем за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 801 716 человек; выздоровели 412 533 человека; умерли от коронавируса 13 421 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 4 декабря выявлено 15 131 новых случаев заражения коронавирусом.