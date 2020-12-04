Локдаун в декабре не нужен, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в Украине в декабре не нужно вводить локдаун для сдерживания распространения COVID-19, но есть вероятность такого сценария в январе.

Об этом Зеленский сказал в своем влоге в Facebook.

"Сразу горячий вопрос – локдаун в декабре. Я верю и надеюсь, что действительно пока он нам не нужен. Мы взвешивали все "за" и "против", очень много данных и прогнозов, советовались с представителями местных властей, получили заверения Минздрава о контролируемости ситуации в больницах, и я рекомендовал премьеру-министру не объявлять локдаун в декабре", – сказал Зеленский.

Президант также высказал мнение, что карантин выходного дня, как бы к нему ни относились, дал свой результат и ежедневное количество заболевших перестало расти, хотя в отдельных регионах есть точечные проблемы.

"Мы укрепляемся, хотим быть готовыми ко всему, чтобы было достаточно коек и кислорода. А в целом общая ситуация контролируется и не диктует немедленного введения локдауна в декабре. Мы даем возможность бизнесу работать и не терять декабрь – один из самых прибыльных месяцев года. И мы не будем портить людям праздник", – сказал Зеленский.

В то же время говоря о возможности локдауна в январе, глава государства отметил, что "совсем избежать локдауна очень-очень сложно".

"Его вероятность в январе существует. Она немалая. Но я поручил правительству на следующей неделе сообщить вам – заблаговременно, подробно, четко – когда может быть локдаун, какой его четкий формат, исчерпывающий перечень всех карантинных мер", – подчеркнул Зеленский.

При этом Зеленский обратил внимание, что вероятный локдаун в январе не означает, что нужно отменять запланированный отпуск, сдавать авиабилеты.

"Для граждан Украины государственная граница будет открытой – и для выезда, и для въезда", – заверил он.