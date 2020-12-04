Служба внешней разведки закупила новые автомобили Toyota по миллиону за штуку

Служба внешней разведки Украины 27 ноября по результатам тендера заказала у ООО "ВиДи Автострада" легковые автомобили специализированного назначения на общую сумму 3,02 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно условиям договора, фирма поставит три автомобиля Toyota Camry цвета черный металлик 2020 года выпуска по 1,01 млн грн за штуку.

Каждое авто будет иметь бензиновый двигатель, автоматическую коробку передач, отделку сидений кожей с перфорацией, отделку дверных карт синтетической кожей, накладки на пороги дверей с металлическими декоративными вставками, подогрев сидений, аудиосистему (радиоприемник, CD/MP3/WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов и 6 динамиков.

Кроме того, автомобиль будет иметь дополнительное оборудование (зимние шины, тонировку окон, коврики и т.д.), а также спецкомплектацию – установленный сейф для хранения документов в багажнике.

Комплектации Toyota Camry без сейфа соответствует Toyota Camry Prestige, которую в салонах можно приобрести за 942 тыс. грн.

Единственными конкурентом "ВиДи Автострада" Виталия Джуринского на тендере было ООО "Гранд Мотор" Марии Гвоздевой и Татьяны Дерешук, чье предложение было выше на 15 тыс. грн. Фирмы не торговались на аукционе.

Кроме того, 26 ноября Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины заказал "ВиДи Автострада" четыре легковых автомобиля Toyota Camry на общую сумму 3,49 млн грн или по 872,5 тыс. грн за штуку. Заказанные для СНБО машины соответствуют комплектации Elegance, которая тоже предусматривает отделку сидений кожей, подогрев сидений, одновременно они имеют немного меньше опций, чем Camry Prestige. Camry Elegance продают за 888 тыс. грн. В базовой комплектации Camry стоит 812 тыс. грн.

На этих торгах конкурентом "ВиДи Автострада" было ООО "Сервисный центр "Диамант" Павла Волкова из Червонограда, которым руководит Александр Горбачев. Фирмы тоже не торговались во время аукциона.

Как сообщалось, в целом за последние три месяца Служба внешней разведки Украины приобрела 6 автомобилей марки Toyota Corolla общей стоимостью 3,41 млн грн, три Toyota Cruiser Prado на сумму 4,44 млн грн и 4 микроавтобуса Volkswagen Caravelle Т6 SAKSONIA 2.0 140PS 7-DSG по 1,5 млн грн за штуку.