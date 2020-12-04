Уруский настаивает на выведении 6 предприятий авиаотрасли из "Укроборонпрома"

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Минстратегпром) настаивает на выводе шести предприятий авиационной отрасли из состава госконцерна "Укроборонпром".

Об этом вице-премьер, глава Минстратегпрома Олег Уруский написал на своей странице в сети Facebook по итогам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Это обусловлено рядом факторов, среди которых острая необходимость в принятии быстрых управленческих решений из-за сложной экономической ситуации на некоторых из них и необходимостью в ускорении реформ авиационной промышленности страны", – считает вице-премьер.

Уруский также проинформировал депутатов о текущем этапе создания министерства.

"Сейчас принят весь необходимый пакет документов, касающихся процесса функционирования министерства; получено финансирование на текущий год; формируется штат, который по состоянию на 1 декабря уже составляет 45 человек; проводится перевод специалистов из других министерств и ведомств, а также осуществляется конкурсный отбор на занятие вакантных должностей", – отметил вице-премьер.

Он добавил, что уже определены помещения для размещения ведомства, а также выделены кабинеты под режимно-секретный орган и продолжаются работы по их обустройству.

Помимо того, Уруский вновь подтвердил депутатам планы по созданию двух государственных холдинговых компаний "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины", в состав которых войдут корпоратизированные предприятия оборонно-промышленной отрасли.

Как сообщалось, ранее "Укроборонпром" обвинил руководство новосозданного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности во вмешательстве в работу госконцерна, блокировании реформы оборонно-промышленного комплекса и попытках назначить своих людей руководителями отдельных предприятий.

В ответ Минстратегпром обвинил руководство госконцерна в некомпетентности, отказавшись комментировать конкретные обвинения. С июля министерство возглавляет Олег Уруский.

После этого Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева, который до этого возглавлял Херсонскую ОГА.

Ранее стало известно, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности инициирует передачу в свою сферу управления шести госпредприятий, находящихся под контролем концерна "Укроборонпром", в том числе ГП "Антонов", "Харьковского государственного авиационно-производственного предприятия" (ХГАПП), "Завода 410 ГА", "Запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс" им.Ивченко", "Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" и "Харьковского агрегатного конструкторского бюро".