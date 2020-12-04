Минрегион планирует создать образовательный агрокомплекс совместно с Австрией

Министерство развития общин и территорий рассматривает возможность создания совместно с Австрией регионального образовательного аграрного комплекса в Украине.

Об этом говорится в сообщении Минрегиона.

"Наша цель - совместно с Австрией создать в Украине образцовый учебно-производственный центр, прототипом которого будет сельскохозяйственный техникум с производственными мощностями Phyra, который создали в Австрии. Сейчас должны выбрать регионы, где такой проект будет реализован в рамках сотрудничества с Австрийским агрокультурных Кластером", - сказано в сообщении.

Реализация такого проекта предусматривает создание практико-ориентированного учебного производства. Идея заключается в создании фермы крупного рогатого скота, где сочетается профессиональное обучение и получение прибыли в качестве полноценного коммерческого предприятия. Такая модель успешно практикуется в Австрии - сельскохозяйственный техникум Phyra с производственными мощностями функционирует в пригороде Вены.

"Украина имеет мощный аграрный потенциал и сегодня является одним из ведущих производителей продовольствия в мире и постоянно наращивает экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Использование опыта и наработок Австрии в сфере агропромышленности и профессионального обучения будет способствовать развитию сферы и регионов в целом. Считаю, что успешные проекты, реализованные в Австрии, станут прототипом решений для наших предприятий", - отметил министр Алексей Чернышев во время онлайн-встречи с чрезвычайным и полномочным послом Австрии в Украине Гернотом Пфандлером, торговым советником посольства Австрии в Украине Габриэле Газельсбергер и представителями Австрийского Агрокультурного кластера.

Минрегион уже отрабатывает предложения и опыт Австрии. Информацию направили в регионы. Определенные области уже предоставили предложения. В Житомирской области в ближайшее время запланирована встреча с представителями австрийской стороны для более детального обсуждения состояния и перспектив реализации проекту SMART FARM на Житомирщине.