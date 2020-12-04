Продажи в "черную пятницу" в Украине оказались хуже прошлогодних, – банкиры

Украинские банкиры отмечают незначительный рост транзакций в неделю с 23 по 29 ноября, на которую приходится "черная пятница", и поясняют его влиянием пандемии на финансовое положение и поведение потребителей.

"В этом году в "черную пятницу" и выходные после нее прирост расчетов в нашем банке составил 38% (против 47% в 2019 году). Такое снижение мы связываем с пандемией, что отрицательно сказывается на финансовом положении и ожиданиях потребителей", – сказал начальник управления развития карточного бизнеса и потребительского кредитования "Аккордбанка" Александр Кутас, передает Интерфакс-Украина.

В то же время доля операции по чеку от 1 тыс. грн в день черной пятницы составила 5%, что на 2 процентных пункта выше обычного показателя (3%), отметил банкир.

По словам Кутаса, существенный прирост объема и количества операций отмечался лишь в саму "черную пятницу" (27 ноября), что связано с психологией поведения потребителей, ожидающих самые большие скидки именно в этот день.

Кутас также пояснил, что карантин выходного дня не возымел существенного влияния в связи с перестройкой экономики под новые реалии работы, в частности, популяризацией онлайн-расчетов и доставки товаров.

В свою очередь советник председателя правления "Кредитвест банка" Василий Невмержицкий отметил отсутствие ярко выраженного пика продаж, кредитования и транзакций в "черную пятницу" в этом году в связи с расширением рамок акции на неделю из-за карантина выходного дня.

"При этом рост по всем показателям по сравнению с предшествующей неделей составил порядка 20-30%, что гораздо хуже прошлогодних показателей. Если сравнивать продажи в "черную пятницу" 2019 года и "черную неделю" 2020 года, то общее падение продаж составило около 40%. Это касается как транзакций, так и кредитования", – сообщил он.

Он отметил, что на падениях продаж сказался карантин выходного дня и непрекращающиеся дискуссии относительно введения локдауна в той или иной форме, которые стимулируют население консервировать свободные деньги, обеспечивая минимальную подушку безопасности.

По информации начальницы управления разработки продуктов департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Ольги Коломиец, в "черную неделю" объем торговых транзакций, которые провели держатели карт банка, был на 6,96% больше, чем за неделю до этого, с 16 по 22 ноября. В то же время, объем операций по снятию наличных и объем исходных переводов p2p на неделе распродаж снизился соответственно на 3,98% и на 7,43% по сравнению с неделей ранее.

Подобные показатели отражает и статистика "Укрсиббанка". По данным пресс-службы, с 23 по 29 ноября количество транзакций по сравнению с предыдущей неделей не изменилось и сохранилось на уровне 2,3 млн, однако средняя сумма транзакции увеличилась на 8% – до 301 грн.

Незначительный рост отметила и пресс-служба "Приватбанка", по данным которой пользователи карт в неделю распродаж оплатили по безналу 33,26 млн покупок на 8 млрд грн, что соответственно на 2,3% и на 12,7% выше показателей прошлой недели (16-22 ноября).

В то же время, по информации банка, 23 ноября оборот в сети торговых терминалов вырос до 1,7 млрд грн, а наибольший рост оплат картами был зафиксирован в продовольственных магазинах (632 млн грн) и магазинах электроники (358 млн грн).

Согласно сообщению, объем продаж товаров в кредит вырос по сравнению с показателями предыдущей недели в три раза – до 485 млн грн, в том числе объем онлайн-рассрочки в интернет-магазинах – в четыре раза, до 180 млн грн, объем продаж в рассрочку в офлайн магазинах – в три раза, до 205 млн грн.

"Если в начале недели распродаж доминировали покупки в интернете, в понедельник и вторник большую часть покупок в рассрочку клиенты проводили онлайн, то уже в четверг и пятницу "живые" магазины вернули себе лидерство по объемам оплат", - отметил руководитель направления обслуживания торговых предприятий "Приватбанка" Евгений Васильцов, которого процитировала пресс-служба.

Подобную тенденцию роста отметил и ПУМБ, по данным которого количество кредитов в рассрочку за неделю "черной пятницы" составило 32 тыс. на общую сумму 363 млн грн.

В том числе банк выдал кредиты в рассрочку на приобретение бытовой техники 18,6 тыс. раз на общую сумму 299 млн грн, а количество оформленных кредитов на покупку товаров в онлайн-сервисе "Сплачуй частинами" составило 13,4 тыс. на сумму 64 млн грн.

"В целом в течение "черной недели" украинцы купили товаров по кредитным картам ПУМБ на 274,3 млн грн. Это вдвое больше по сравнению с прошлогодней "черной пятницей" (период с 28 ноября по 1 декабря), – отметили в банке.