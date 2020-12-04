Во Львове построят завод по производству биогаза за 32 миллиона евро
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В пятницу, 4 декабря, состоялось подписание контракта по проекту производства биогаза из осадков коммунальных сточных вод на сумму 31,5 млн евро.
Контракт подписали представители КП "Львовводоканал" и победившего по итогам международного отбора словенско-норвежского консорциума RIKO-CAMBI, передает пресс-служба Львовского горсовета.
Проект финансируется за счет средств ЕБРР (15 млн. евро), NEFCO (5 млн евро), гранта Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде E5P (7,5 млн евро), а также средств Львовского горсовета (4 млн евро).
Согласно сообщению, работы по контракту продлятся до июня 2023 года. За это время будет проведен комплекс работ по разработке проектно-сметной документации (до сентября 2021 года), осуществлены строительно-монтажные и пусконаладочные работы (до июня 2022 года) и ввод объекта в эксплуатацию (до июня 2023 года).
Проект предусматривает сбор осадка сточных вод, процесс брожения – выделение биогаза в метантанках. Газ из метантанков после очистки будет использоваться в газогенераторах (когенерационных установках), которые будут производить электроэнергию в объеме около 20 тыс. МВт в год и тепло.
Планируется, что электроэнергия, главным образом, будет использоваться для работы оборудования очистных сооружений, а тепло – для подогрева смеси ила и осадка в метантанках, отопления в холодный период года и круглогодично горячего водоснабжения зданий на территории очистных сооружений.
"Этот проект финансируется с помощью европейских инвестиций. Стоит почти 32 млн евро, из которых 7,5 млн евро – это грант. Мне приятно, что для его реализации привлечено много партнеров. Это позволит улучшить экологическую ситуацию во Львове и уменьшить выбросы СО2. Поэтому это первый действительно инновационный проект такого рода в Украине", – отметил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
"Riko d.o.o." – ведущая словенская компания, которая получила международное признание в области разработки, проектирования важных комплексных решений и строительства экологических инфраструктурных проектов в энергетике, охране окружающей среды и логистике.
Cambi – ведущая норвежская компания, которая является мировым лидером по производству инновационных установок теплового гидролиза, усовершенствованных технологических решений для получения биогаза из осадка сточных вод и обращение с органическими отходами.
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Поява такого комплексу створить близько 2200 нових робочих місць
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Компанія «Епіцентр» збудує у Сокільниках перший регіональний логістичний комплекс площею 24 га. На першому поверсі працюватиме торговельний гіпермаркет, а на другому та третьому - логістичні центри, які виконуватимуть онлайн-замовлення. На підприємстві створять 2200 робочих місць. Завершити будівництво планують за рік.
«Це буде ******** торговельний центр із відкритими фасадами, де побудуємо перший регіональний логістичний комплекс за аналогією логістичних складів компанії Amazon. У будівництво плануємо залучити 2,9 млрд грн. У торговельному центрі працюватиме 700 людей і ще півтори тисячі - у центрі обслуговування замовлень. Ми сплачуватимемо майже 200 мільйонів гривень податків щорічно у бюджети різних рівнів», - розповів під час зустрічі в ЛОДА гендиректор компанії «Епіцентр» Петро Михайлишин.
Мета логістичного центру - пришвидшити виконання онлайн-замовлень і зменшити навантаження на працівників торгового центру. Очікується, що з'явиться 2200 нових робочих місць з середньою зарплатою близько 18,6 тис. грн.
Керівник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис зазначив, що тут будуть застосовані всі ************ інновації та технології мережі: хаб доставки, drive арена - окрема секція із будівельними матеріалами просто неба, також буде великий продуктовий супермаркет.
«В Україні в мережі «Епіцентр» це перший досвід будівництва такого майданчика. Подібний формат до цього часу був розповсюджений лише в Європі. Серед товарів, які пропонуватимуться в гіпермаркеті, 60% займатиме продукція українських виробників. Кожне робоче місце створить додатково 5-6 робочих місць для виробників продукції», - додав Роман Матис.
Будівництво першого регіонального логістичного центру планують завершити до кінця 2021 року.
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