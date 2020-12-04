"Укрзализныця" сменила руководство Львовского локомотиворемонтного завода

АО "Укрзаализныця" назначило временно исполняющим обязанности генерального директора ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод" (ЛЛРЗ) Александра Стадницкого, которого с 3 декабря этого года назначило заместителем гендиректора ЛЛРЗ сроком на один год.

Об этом говорится в информации завода в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, передает Интерфакс-Украина

Также акционер прекратил полномочия трех членов наблюдательного совета завода. В частности, Франтишека Буреша, Екатерины Асаулюк и Марины Гутиной.

Кроме того, прекращены полномочия двух членов правления - Марьяны Тищенко и Александра Стадницкого.

ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод" входит в структуру АО "Укрзализныця". "Укрзализныця" является единым акционером завода.