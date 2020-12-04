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Газовые компании оспорили упрощенную процедуру смены поставщика газа

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Газовые компании оспорили упрощенную процедуру смены поставщика газа

Ряд газопоставляющих компаний оспорили в Окружном административном суде Киева решение НКРЭКУ, которым упрощена процедура смены поставщика газа для бытовых потребителей.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", соответствующий иск подали компании "Киевоблгаз сбыт", "Закарпатгазсбыт", и "Одессагаз-поставка".

"Эти газсбыты хотят отменить упрощенную процедуру смены поставщика и для этого судятся с регулятором. Чтобы не ждать рассмотрения дела по существу, "Одессагаз-поставка" просит заблокировать упрощенную процедуру перехода уже. Потому что свободная смена поставщика газа потребителями "нарушает права, свободы и интересы" газсбыта", – сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" напомнили, что оспариваемое постановление НКРЭКУ позволило осуществлять переход к новому поставщику газа за три дня, а также отменило требование справки об отсутствии задолженности и урегулировало обязательства между старым и новым поставщиком.

Газзбути завдають удару у відповідь: Київоблгаззбут, Закарпатгаззбут та Одесагаз-Постачання намагаються повернути...

Опубліковано Група Нафтогаз Пʼятниця, 4 грудня 2020 р.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 10 июля внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей (населения).

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.

Автор: Михайло Орлюк
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Ты смотри какие наглые потребители! Хотят конкурентные цены!!
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04.12.2020 18:40 Відповісти
Нафтогаз продает по 6.33 , а Одессагазпоставка по 8.73 , плюс абонплата . народ перешел на нафтогаз .Тоже не дешево , но не 10 грн почти ...И так уже отопление третий год не включают многие , мерзнут но терпят , платить то нечем ...Просто кошмар и с каждым разом все тяжелее жить...
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04.12.2020 22:35 Відповісти
 
 