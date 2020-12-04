Отставание расходов госбюджета от плана превысило 100 миллиардов, – Счетная палата
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По оперативным данным Казначейства, за 11 месяцев расходы государственного бюджета меньше плана на 101 млрд грн.
Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.
"Все меньше оптимизма относительно проведения запланированных на 2020 год расходов. С каждым месяцем сумма невыполнения плана расходов общего фонда увеличивается. В январе - ноябре расходы на 101 млрд грн, или 10%, меньше плана на отчетный период", – отметил Пацкан.
По словам главы Счетной палаты, ситуация с использованием средств Фонда COVID-19 еще хуже.
"В мае - ноябре в целом не использовано 23 млрд грн, или 36% плана на отчетный период… В частности, не начато осуществление расходов по четырем из 23 бюджетных программ. Кроме этого, Минздрав осуществил расходов только на 7,4 млрд грн, или 44% из 16,6 млрд грн", – уточнил Пацкан.
Кроме того, глава Счетной палаты отметил, что растет задолженность по предоставленным Казначейством займам Пенсионному фонду. Так, в январе - ноябре предоставлено 174 млрд грн кредитов, из которых не возвращено 19 млрд грн и риски невозврата этих займов до конца 2020 года растут.
"Самым большим вызовом для выполнения бюджета в этом году является привлечение государственных заимствований. Именно их недополучение повлекло невыполнение плана поступлений общего фонда в январе - ноябре на 141 млрд грн. Увеличилась задолженность общего фонда перед единственным казначейским счетом в 43 млрд грн", – отметил Пацкан.
Он подчеркнул, что для выполнения плана государственных заимствований в общий фонд в декабре необходимо получить 176 млрд грн, или 28% плана на год.
"Это нереально. Так в ноябре от размещения ОВГЗ поступило лишь 29 млрд грн, а от внешних кредиторов – 0,3 млрд грн. При этом, начиная с августа, растет средневзвешенная доходность заимствований как в национальной, так и иностранной валютах. А это скажется на расходах на обслуживание государственного долга в следующих бюджетных периодах", – добавил глава Счетной палаты.
Как сообщалось, по данным Минфина, заимствования в общий фонд госбюджета в январе-ноябре составили 455,5 млрд грн или 75,6% от плана, что вызывает сложности с финансированием дефицита госбюджета.
Тем временем, по данным Госказначейства, поступления в госбюджет не от заимствований в январе-ноябре 2020 года составили 944,73 млрд грн при плане в 944,98 млрд грн, таким образом план поступлений выполнен почти на 100%.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до конца года правительство планирует занять около $1 млрд на врешних рынках и 50-60 млрд грн внутри страны.
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