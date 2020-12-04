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Нацбанк не проводит интервенций на межбанке четвертую неделю подряд

Новини БізнесЦензор Фінанси

Нацбанк не проводит интервенций на межбанке четвертую неделю подряд

Национальный банк Украины (НБУ) с 30 ноября по 4 декабря не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие три недели.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 28,4681 грн/$ в начале недели до 28,2913 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,55 млрд, продал – $3,8 млрд.

Напомним, Национальный банк за неделю со 2 по 6 ноября купил на межбанковском рынке $41 млн, тогда как продал $70 млн. Таким образом чистая продажа валюты сократилась до $29 млн.

Напомним, Национальный банк за период с 26 по 30 октября продал для поддержки курса гривни $147,5 млн.

Автор: Михайло Орлюк
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04.12.2020 20:43 Відповісти
Какое нахер курс гривны укрепился за неделю, вы че курите? На прошлой неделе продажа евро была по 33.60- 33.90, на этой уже 34.20-34.40
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05.12.2020 08:24 Відповісти
в новости долларі, а не евро
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05.12.2020 09:18 Відповісти
Миролюбивим став...
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05.12.2020 15:19 Відповісти
Я посмотрю когда границы откроют. Как эти макрофинансовые гении завопят!!
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06.12.2020 12:37 Відповісти
За неделю еврик на одну гривну вверх.
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06.12.2020 12:43 Відповісти
 
 