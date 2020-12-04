Нацбанк не проводит интервенций на межбанке четвертую неделю подряд
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Национальный банк Украины (НБУ) с 30 ноября по 4 декабря не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие три недели.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 28,4681 грн/$ в начале недели до 28,2913 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.
В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,55 млрд, продал – $3,8 млрд.
Напомним, Национальный банк за неделю со 2 по 6 ноября купил на межбанковском рынке $41 млн, тогда как продал $70 млн. Таким образом чистая продажа валюты сократилась до $29 млн.
Напомним, Национальный банк за период с 26 по 30 октября продал для поддержки курса гривни $147,5 млн.
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