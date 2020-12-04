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АМКУ потребовал от туроператоров отказаться от "собственных" курсов валют

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АМКУ потребовал от туроператоров отказаться от

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) одобрила обязательные к рассмотрению рекомендации для ряда туристических компаний прекратить указывать стоимость своих туров в долларах с последующим пересчетом в гривни по "собственному" курсу.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, фигурантами расследования стали ООО "Пегас Туристик", "Тез Тур", "Джоин Ап!", "Тревел Профешнл Групп", "Туристическая компания "Анекс Тур", "ТТВК", "Компас Украины", "Альф туристический оператор", ООО "Коралл Тревел" и "Музенидис тревел Украина".

"Большинству из нас хорошо знакома ситуация, когда при выборе тура мы получаем стоимость в иностранной валюте. А когда наступает время оплачивать поездку, оказывается, что ее стоимость значительно выше той, на которую мы рассчитывали, поскольку "курс туроператора" значительно превышает стоимость валюты даже в самых дорогих обменниках. Фактически получается, что туристические компании заманивают нас привлекательным ценам, а затем заставляют платить значительно больше", – отмечается в сообщении.

АМКУ пришел к выводу, что такие действия компаний содержат признаки нарушения закона "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде распространения информации, вводящей в заблуждение.

В связи с этим Комитет потребовал в 10-дневный срок прекратить размещение на сайтах недостоверной информации о стоимости предоставления туристического продукта и информировать потребителей не вводящим в заблуждение способом. В случае продолжения нарушений Комитет будет принимать решения о наложении штрафов.

В АМКУ уточнили, что на момент принятия решения компании "Коралл Тревел" и "Музенидис тревел Украина" уже среагировали на проблему и прекратили указывать недостоверную информацию, поэтому от них требуется только информировать клиентов без введения в заблуждение.

Автор: Михайло Орлюк
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