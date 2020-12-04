"Электротяжмаш" увеличил убыток в 13 раз

Госпредприятие "Завод "Электротяжмаш" в январе-сентябре 2020 года получило убыток в размере 360,97 млн грн, что в 12,7 раза больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Согласно отчетности госпредприятия за январь-сентябрь 2020 года, чистый доход "Электротяжмаша" сократился почти в 2,2 раза – до 635,38 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

За отчетный период завод получил 11,13 млн грн валовой прибыли против 84,75 млн грн за девять месяцев прошлого года, а от операционной деятельности убыток составил 214,84 млн грн против убытка 49,34 млн грн в том же сравнении.

Собственный капитал компании на 1 октября текущего года имеет отрицательное значение – 251,29 млн грн (на начало года – "плюс" 109,68 млн грн).

По оценке руководства предприятия, на которую ссылаются в отчете, COVID-19 не оказал существенного влияния на финансовые результаты предприятия.

Численность предприятия на 1 октября 2020 года составила 3 517 человек.

"Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

Согласно годовому финотчету предприятия на его сайте, в 2019 году его чистый убыток вырос в 3,2 раза к 2018 году – до 77,98 млн грн, чистый доход сократился на 20,5% – до 1,9 млрд грн.

Как сообщалось, 2 декабря Кабинет министров Украины по предложению Фонда госимущества согласовал временное возложение исполнения обязанностей генерального директора ГП "Завод "Электротяжмаш" на Артема Кравца, занимающего пост директора по стратегии и маркетингу этого предприятия.

В ноябре 2019 года Кабмин согласовал предложение ФГИ о назначении и.о. гендиректора ГП "Электротяжмаш" Виктора Бусько, который до этого работал в группе "Метинвест". До этого с 2015 года заводом руководил Дмитрий Костюк (сначала в статусе и.о., а с июля 2019 года после проведенного МЭРТ конкурса – в должности директора).

Тогда в ФГИ назвали решение о смене руководства "довольно взвешенным", принятым на основании результатов деятельности предприятия.

Бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский в середине июля обращался с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому вмешаться в ситуацию на "Электротяжмаше", который, по его мнению, находится на грани остановки.