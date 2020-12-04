Экспорт зерновых нового урожая превысил 22 миллиона тонн, – Минэкономики

По состоянию на 4 декабря Украина экспортировала 22,12 млн тонн зерновых и зернобобовых с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь), что на 3,4 4млн тонн меньше, чем на эту же дату прошлого МГ.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического портала АПК Украины.

В частности, пшеницы экспортировано 12,02 млн тонн (-1,6 млн тонн), ячменя – 3,71 млн тонн (+0,2 млн тонн), кукурузы – 6,03 млн тонн (-2,1 млн тонн).

Кроме того, экспортировано 70,3 тыс. тонн муки, что на 88,2 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.