Власти Киева ограничат движение транспорта на выходные по мосту на Троещину

На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

Как сообщается, на Северном мосту проведут текущий ремонт.

Работники КП "Киевавтодормост" будут работать в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы выполнят на выходных.

Во время работ движение будет частично ограничено.