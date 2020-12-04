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Власти Киева ограничат движение транспорта на выходные по мосту на Троещину

Новини БізнесЦензор Транспорт

Власти Киева ограничат движение транспорта на выходные по мосту на Троещину

На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

Как сообщается, на Северном мосту проведут текущий ремонт.

Работники КП "Киевавтодормост" будут работать в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы выполнят на выходных.

Во время работ движение будет частично ограничено. 

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  КГГА


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