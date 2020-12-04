Власти Киева ограничат движение транспорта на выходные по мосту на Троещину
Новини БізнесЦензор Транспорт
На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря.
Об этом сообщает КК "Киевавтодор".
Как сообщается, на Северном мосту проведут текущий ремонт.
Работники КП "Киевавтодормост" будут работать в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы выполнят на выходных.
Во время работ движение будет частично ограничено.
Джерело: КГГА
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...