В Киеве организуют пешеходный маршрут для празднования Нового года

В рамках празднований Нового года и Рождества Христова в Киеве организуют новый пешеходный маршрут, который начинается у Арки дружбы народов и заканчивается на Контрактовой площади.

Об этом сообщил начальник отдела координации и мониторинга проведения массовых мероприятий в городе Киеве и реализации проектов аппарата Киевской городской государственной администрации Кирилл Воронин, передает Интерфакс-Украина..

"Мы в этом году презентуем новый новогодний маршрут от Арки дружбы народов через пешеходно-велосипедный мост, парк "Владимирская горка", Аллею художников, Андреевский спуск аж до Контрактовой площади. На протяжении всего маршрута будут размещены световые арт-инсталляции, новогодняя, рождественская тематика", – сказал Воронин

По словам Воронина, весь этот маршрут будет декорирован в рамках проекта "Парад культур".

"Благодаря такому решению, во-первых, мы обеспечим комфортные условия для передвижения всех гостей и киевлян – именно потому, что мы не будем перекрывать центральную часть города. Во-вторых, мы разгрузим центральную часть города от припаркованных автомобилей, и будем побуждать киевлян не стоять на месте, двигаться от одной инсталляции к другой вдоль всего маршрута, который составляет около 8 километров в обе стороны", – добавил Воронин.

Также он подчеркнул, что, учитывая ситуацию с распространением коронавируса, было решено отказаться от традиционного формата празднования с привлечением фудкордов, концертов, анимационных программ.

"Киевлян и гостей города на Софийской площади будут ожидать арт-инсталляции, сувениры, напитки и снеки", – указал Воронин.

Представитель КГГА заверил, что в случае введения локдауна в Украине Киев полностью готов для обеспечения всех необходимых мероприятий, связанных с этим.

"Город делает все для того, чтобы празднование Нового года в городе проходило безопасно, с соблюдением всех карантинных норм. Транспорт будет работать в режиме праздничного дня", – отметил он.

Директор департамента культуры КГГА Диана Попова добавила, что на Софийской площади не будут устанавливать большую сцену, как в последние пять лет. Также все локации будут ограждать от скопления людей.

По ее словам, на Контрактовой площади будет большой каток, а у Арки дружбы народов уже во второй раз будут проводить "Снег фест", который также будут транслировать онлайн.

Основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских празднований на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий указал, что от организаторов аттракционов и каруселей требуют проведения регулярной дезинфекции, обеспечения соблюдения социальной дистанции и масочного режима на аттракционах.