"Артемсоль" сократила производство соли с начала года на 44%

Государственное предприятие "Артемсоль" (Донецкая область) за январь-ноябрь выпустило более 1,03 млн тонн соли, что на 43,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении компании.

Как соощается, в ноябре 2020 года "Артемсоль" произвела 132,9 тыс. тонн соли - самый высокий показатель за 11 месяцев этого года.

"Сейчас мы находимся в сложной ситуации, ряд проблем накапливался на предприятии годами. Кроме внешних факторов, "Артемсоль" была обременена невыгодными и сомнительными контрактами. Мы пересматриваем наши договорные отношения и применяем принцип "открытости". На нашем сайте объявлена договорная кампания, все желающие могут подать заявку о намерении сотрудничать. К сожалению, не все партнеры, с которыми мы завершили сотрудничество по контрактам, согласны с таким решением", - заявил руководитель предприятия Виктория Луценко.

Она также указала, что на предприятии разрабатывается комплексная антикризисная программа, которая включает повышение прибыльности предприятия, модернизацию производства, поднятие заработных плат работников.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Министерство экономики назначило и.о. директора ГП "Артемсоль" Викторию Луценко. Луценко уже возглавляла предприятие в 2017 и 2018 годах

ГП "Артемсоль" - одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в Соледаре Донецкой области. Предприятие экспортирует продукцию в 15 стран мира.