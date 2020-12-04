Кабмин не будет вводить локдаун до Нового года (обновлено)

Министерство здравоохранения предложит правительству ввести жесткий карантин с начала января 2021 года на три недели.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Мы предложим ввести жесткий карантин с первых числе января на три недели. Мы знаем, что в новогодние праздники в Украине с 1 января все замирает, что у детей и студентов каникулы. Поэтому мы сделаем жесткий карантин и совместим его с достаточно естественными вещами, которые всегда приходятся на январь", – заявил Степанов.

Министр отметил, что на текущей неделе, благодаря действовавшему ранее карантину выходного дня, заболеваемость COVID-19 снизилась.

"Мы фиксируем количество заболевших почти каждый день меньше, чем мы фиксировали на прошлой неделе. Сегодня почти на 1 тысячу меньше заболевших, чем в прошлую пятницу. Эти эпидпоказатели показывают, что у нас нет необходимости вводить тотальный карантин до конца декабря , так как наша медсистема выдерживает", – сказал Степанов.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде, также допустил, что в декабре не будет необходимости усиливать карантинные меры.

"Сегодня министр здравоохранения заявил о том, что медицинская система выдерживает в декабре нагрузку, хотя она очень высокая и очень сложно работать медикам. Мы можем допустить, что в течение декабря усиления карантинных мероприятий необходимости осуществлять не будет. Далее мы будем говорить о январе", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, Шмыгаль также заявил, что Кабмин не рассматривает возможность закрытия междугородного и международного сообщения при более жестких карантинных ограничениях.

По его словам, полный перечень возможных ограничений будет обнародован на заседании Кабинета министров в следующую среду, 9 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что правительством рассматривается четыре варианта по установлению более жестких карантинных ограничений. Среди них и введение "локдауна" с 24 декабря по 15 января 2021 года, но окончательное решение еще не принято.