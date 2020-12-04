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Кабмин не будет вводить локдаун до Нового года (обновлено)

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Кабмин не будет вводить локдаун до Нового года (обновлено)

Министерство здравоохранения предложит правительству ввести жесткий карантин с начала января 2021 года на три недели.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Мы предложим ввести жесткий карантин с первых числе января на три недели. Мы знаем, что в новогодние праздники в Украине с 1 января все замирает, что у детей и студентов каникулы. Поэтому мы сделаем жесткий карантин и совместим его с достаточно естественными вещами, которые всегда приходятся на январь", – заявил Степанов.

Министр отметил, что на текущей неделе, благодаря действовавшему ранее карантину выходного дня, заболеваемость COVID-19 снизилась.

"Мы фиксируем количество заболевших почти каждый день меньше, чем мы фиксировали на прошлой неделе. Сегодня почти на 1 тысячу меньше заболевших, чем в прошлую пятницу. Эти эпидпоказатели показывают, что у нас нет необходимости вводить тотальный карантин до конца декабря , так как наша медсистема выдерживает", – сказал Степанов.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде, также допустил, что в декабре не будет необходимости усиливать карантинные меры.

"Сегодня министр здравоохранения заявил о том, что медицинская система выдерживает в декабре нагрузку, хотя она очень высокая и очень сложно работать медикам. Мы можем допустить, что в течение декабря усиления карантинных мероприятий необходимости осуществлять не будет. Далее мы будем говорить о январе", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, Шмыгаль также заявил, что Кабмин не рассматривает возможность закрытия междугородного и международного сообщения при более жестких карантинных ограничениях.

По его словам, полный перечень возможных ограничений будет обнародован на заседании Кабинета министров в следующую среду, 9 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что правительством рассматривается четыре варианта по установлению более жестких карантинных ограничений. Среди них и введение "локдауна" с 24 декабря по 15 января 2021 года, но окончательное решение еще не принято.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Это у вас депутатов и чиновников дармоедов все замирает. У обычных людей с 3го числа начинаются трудовые будни
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04.12.2020 17:51 Відповісти
для вовки-шмаркли и Ко главное - чтобы пред/новогодние корпоративы квартала95 состоялись..
а потом, после НГ - в 10+ числах января можно и на отдых, в Оман, сваливать, на самолете патрушева.. и бабло прятать.
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06.12.2020 14:30 Відповісти
Хто відповість за щоденні 200 смертей ?
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05.12.2020 08:23 Відповісти
Хороше запитання! Чує моє серце що тут ніхто ні за що не відповість! Кабмин не будет вводить локдаун до Нового года - Цензор.НЕТ 515
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05.12.2020 14:14 Відповісти
Ну і правильно... А після новорічних свят той лохдаун буде нікому не потрібен.
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05.12.2020 15:44 Відповісти
 
 