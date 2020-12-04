Рада упростила регистрацию вакцин от коронавируса

Верховная Рада приняла в целом закон об обеспечении профилактики коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4314 в первом чтении проголосовали 267 депутатов, принятие документа во втором чтении поддержали 270 нардепов

Документом вносятся изменения в законы "О лекарственных средствах", "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Целью внесения изменний в пояснительной записке к законопроекту указано "создание условий для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественным и эффективным вакцинам против COVID-19".

В частности, сокращаются до 5 дней сроки утверждения протоколов клинических испытаний лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни (COVID-19), вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19 и существенных поправок к ним.

Кроме того, сокращаются сроки на проведение экспертизы регистрационных материалов указанных лекарственных средств и материалов о внесении изменений в них.

Также сокращаются сроки принятия решения о госрегистрации или об отказе в ней для таких лекарственных средств.

Отмечается, что данные положения могут применяться только при условии, что такие лекарственные средства, вакцины и иммунобиологические препараты зарегистрированы компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или зарегистрированы по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза, или проходят клинические испытания в этих странах (в одной или в нескольких таких странах).