Образовательный проект "Метинвеста" для муниципалитетов занял первое место в конкурсе ООН

Проект Группы компаний "Метинвест" по созданию системы обучения для муниципалитетов занял первое место в конкурсе Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития-2020" в категории "Экономическое развитие".

Как сообщает пресс-служба "Метинвеста", победившая в конкурсе Программа МРА (Master of Public Administration) была разработана в рамках корпоративной социальной ответственности группы.

Она призвана помочь разным городам Украины подготовить новое поколение управленцев, которые смогут эффективно управлять бюджетом, привлекать инвестиции, реализовывать проекты для развития местных сообществ и повышения качества жизни горожан.

В "Метинвесте" отмечают, что современное обучение позволит снизить отток квалифицированных специалистов и прогрессивной молодежи из городов, к тому же на государственном уровне получить такое образование в Украине невозможно.

Программа МРА стартовала в сентябре 2019 года. Набор студентов проводится каждый год. Сегодня обучение по ней проходят 58 руководителей муниципалитетов из Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Покровска и Мелитополя.

Первый поток участников программы учится в Донецком государственном университете управления, а второй – во Львовском региональном университете при президенте Украины. После обучения студенты получат дипломы государственного образца этих вузов.

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Среди партнеров "Метинвеста" в этом проекте – Мариупольский городской совет, общественные фонды развития Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья, Агентство США по международному развитию (USAID) и Украинская академия лидерства. Благодаря поддержке USAID студенты смогут пройти курс по "зеленой" экономике и устойчивому развитию в Нидерландах.

Программа рассчитана на два года и ориентирована на практическое применение руководителями муниципалитетов знаний и навыков, необходимых для развития городов.

После обучения и стажировки в Украине и за рубежом студенты разрабатывают проекты по улучшению качества услуг и повышению качества жизни местных жителей и презентуют их мэрам городов.

"Эти проекты касаются разных сфер городского развития: "зеленой" экономики, образования для студентов, медицинской помощи онкобольным, реновации промзон, упрощения доступа к админуслугам. Реализации этих проектов ждут их заказчики, а это 2 млн жителей из пяти городов Украины", – отмечают в "Метинвесте".

Напомним, компания "Partnership for Sustainability Award" основана в 2018 году сетью Глобального договора ООН в Украине. Ее задача – продвигать Цели устойчивого развития и способствовать партнерству между бизнесом, бизнес-ассоциациями, правительством, гражданским обществом и академическими учреждениями.

В конкурсе представлено пять категорий: "Общество", "Планета", "Мир", "Экономическое развитие" и "Преодоление COVID-19".

В этом году на конкурс поступило более 100 заявок. Кроме украинских компаний за победу боролись участники из Беларуси, Македонии, Польши и Турции.