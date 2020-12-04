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Рада приняла закон о компенсациях при введении локдауна (обновлено)

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Рада приняла закон о компенсациях при введении локдауна (обновлено)

Верховная Рада проголосовала за законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, зарегистрирован в Верховной Раде 26 ноября.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №4429 в первом чтении проголосовали 298 депутатов, принятие документа во втором чтении поддержали 287 нардепов. Депутаты также поручили неотложно подписать документ спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Законом предусматривается обеспечить в 2020-2021 годах за счет государственного бюджета выплаты единовременной материальной помощи в размере 8 000 грн застрахованным лицам, которые могут потерять часть заработной платы или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Также закон предусматривает финансирование единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников и одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Законом временно, в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания, предполагается обеспечить возможность получения государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания.

Законом для субъектов хозяйствования, работа которых была временно остановлена в результате карантина, продлен на период действия ограничительных мероприятий действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер.

Законом отменено взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина для субъектов хозяйствования, деятельность которых была запрещена в указанный период.

Также законом предусматривается не применять во время действия карантина и после его окончания нормы о приостановлении действия и аннулировании лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии.

Также документом включен в страховой стаж лица период, в течение которого застрахованное лицо получало помощь по частичной безработице, на период карантина.

Кроме того, Верховная Рада 304 голосами приняла в целом связанный законопроект №4431 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, которым предусмотрено финансирование вышеуказанных мер из Фонда COVID-19.

Как сообщалось, согласно подсчетам Кабмина, одноразовая помощь в 8 тыс. грн, которую предлагает предоставлять на период локдауна президентский законопроект №4429, может касаться 2 млн граждан и потребует выделения 15 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19. 

Напомним, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский анонсировал пять новых программ поддержки населения и бизнеса на случай ужесточения карантина, включая выплату по 8 тыс. грн людям, которые временно останутся без работы, а также налоговые льготы для физлиц-предпринимателей. Предложения президента еще должен утвердить парламент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил ужесточение карантина на новогодние праздники,отметив, что решение об этом еще не принято.
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А де грощі брати будуть, дефіцит бюджету не реальний. Чи до Кремля по займи побіжуть...
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04.12.2020 19:48 Відповісти
Нічого так - бізнес з березня розвалити, а в січні 2021 дати 8 тисяч. Знущаються над нами, як хочуть.
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06.12.2020 15:32 Відповісти
ни о чем : на кокай период компесации? механизм оформления ? и так во всем . свои заводы не закрывают, там в раздевалках и банях люди жопа к жопе . а фопы "козлы" отпущения - помагают они непонятно как , а есв с нового года повышают факт прописали на пол года вперед...и о кассовых аппаратах- если это борьба с превышением лимитов для единщеков так это касается от силы 3% субъектов зачем же перекладывать с больного на здоровое.. через годик другой все в тень уйдут, а от туда потом тяжело будет вернуть. государство превращается в рэкетира который только забирает , а в замен ничего не дает...
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06.12.2020 16:20 Відповісти
Я підтримував введення карантину, коли навесні почала поширюватися епідемія. Що дав карантин? Він анітрохи не зупинив епідемії. Бо 90% громадян України вимог карантину не дотримувалися. Ніхто порушників карантину не карав. Жодного смислу вводити карантин немає. Крім шкоди економіці, та навчальному процесу він нічого не принесе. Та ще величезні незручності для людей. Особливо зважаючи на те, що вже понад тиждень (згідно опублікованої статистики) швидкість зростання захворюваності йде на спад. За три тижні всі показники поширення епідемії зменшаться. Епідемія спадає природним шляхом. То й залишимо природі вирішувати, якщо самі нездатні робити елементарних речей.
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06.12.2020 21:54 Відповісти
 
 