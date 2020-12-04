Рада приняла закон о компенсациях при введении локдауна (обновлено)

Верховная Рада проголосовала за законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, зарегистрирован в Верховной Раде 26 ноября.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №4429 в первом чтении проголосовали 298 депутатов, принятие документа во втором чтении поддержали 287 нардепов. Депутаты также поручили неотложно подписать документ спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Законом предусматривается обеспечить в 2020-2021 годах за счет государственного бюджета выплаты единовременной материальной помощи в размере 8 000 грн застрахованным лицам, которые могут потерять часть заработной платы или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Также закон предусматривает финансирование единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников и одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Законом временно, в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания, предполагается обеспечить возможность получения государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания.

Законом для субъектов хозяйствования, работа которых была временно остановлена в результате карантина, продлен на период действия ограничительных мероприятий действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер.

Законом отменено взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина для субъектов хозяйствования, деятельность которых была запрещена в указанный период.

Также законом предусматривается не применять во время действия карантина и после его окончания нормы о приостановлении действия и аннулировании лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии.

Также документом включен в страховой стаж лица период, в течение которого застрахованное лицо получало помощь по частичной безработице, на период карантина.

Кроме того, Верховная Рада 304 голосами приняла в целом связанный законопроект №4431 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, которым предусмотрено финансирование вышеуказанных мер из Фонда COVID-19.

Как сообщалось, согласно подсчетам Кабмина, одноразовая помощь в 8 тыс. грн, которую предлагает предоставлять на период локдауна президентский законопроект №4429, может касаться 2 млн граждан и потребует выделения 15 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19.

Напомним, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский анонсировал пять новых программ поддержки населения и бизнеса на случай ужесточения карантина, включая выплату по 8 тыс. грн людям, которые временно останутся без работы, а также налоговые льготы для физлиц-предпринимателей. Предложения президента еще должен утвердить парламент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил ужесточение карантина на новогодние праздники,отметив, что решение об этом еще не принято.