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Рада приняла закон о списании налогового долга для 4 миллионов предпринимателей (обновлено)

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Рада приняла закон о списании налогового долга для 4 миллионов предпринимателей (обновлено)

Верховная Рада проголосовала за проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по социальной поддержке налогоплательщиков на период карантина.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №4430 в первом чтении проголосовали 305 депутатов, принятие документа во втором чтении поддержали 302 нардепа. Депутаты также поручили неотложно подписать документ спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Законопроект содержит норму о списании налогового долга на сумму до 3,06 тыс. грн, который не был погашен до 1 ноября 2020 года и освобождает ФЛП первой группы от уплаты единого налога с декабря 2020 года по май 2021 года с зачислением этого периода в страховой стаж.

По данным Государственной налоговой службы, списание налогового долга на сумму до 3060 грн коснется 4 млн должников на общую сумму 1,3 млрд грн.

Согласно закону, списывается пеня и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу на протяжении полугода с даты вступления в силу закона.

По данным Налоговой, ориентировочная сумма погашения долга в результате применения положения о списании пени и штрафных санкций составляет 12 млрд грн.

Закон также отсрочил до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга для физлиц, в том числе самозанятых, если он не превышает 6,8 тыс. грн. Применение этой нормы коснется около 80 тыс. физлиц - предпринимателей и граждан, которым может быть отсрочена уплату налогов на 310 млн грн.

При этом объем порога налогового долга для применения мер по его взысканию повышается до 3,06 тыс. грн.

Законом также предусмотрено освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль предприятий выплаты, полученные от государства в качестве компенсации на время карантина.

Кроме того, закон освобождает плательщиков единого налога первой группы от уплаты этого налога, а также единого взноса, за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский анонсировал пять новых программ поддержки населения и бизнеса на случай ужесточения карантинных ограничений, включая выплату по 8 тыс. грн людям, которые временно останутся без работы, а также налоговые льготы для физлиц-предпринимателей. 

Налоговый долг 735 тысяч физических лиц-предпринимателей, который смогут погасить в связи с карантином, составляет менее 5% от общей суммы долга ФЛП. 
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Топ коментарі
+9
Какие то половинчатые решения с кучей нюансов. Почему ФЛП только первой группы? Остальные 3 группы не люди?
О ЕСВ тишина. Осталась введенная еще с 2017 года дебильная норма, если не работаешь - все равно платишь. ЕСВ не относится к налогам. Это считается социальным обязательным взносом.
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04.12.2020 13:10
+7
Помощь мелкому и среднему бизнесу - это ввести понятие, что если нет работы, нет и никаких налогов. Налоги платятся с доходов по логике. Нет дохода - нет налогов.
Далее аренда. Арендаторы никак не пострадали от весеннего карантина, т.к. аренду оплатил бизнес, хоть и не работал при этом! Это неправильно! Арендодатели что, особенные? На время введения карантина, если магазин не работает, то нет и арендной платы. Вот тут государство может помогать уже арендаторам, которые должны хоть как то поддерживать свою недвижимость, отапливая и охраняя помещения...
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04.12.2020 13:16
+3
Верните мне налоги которые я платил. А то получается что я как зеленский пох
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05.12.2020 22:08
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тому і лохдаун не вводять? Щоб по 8 тисяч не платити?
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04.12.2020 13:02 Відповісти
през ляпнув про 8 тищ, а кабмін порахував, та вирішив, що, ну його той лохдаун, краще гроші зекономимо ))
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04.12.2020 13:03 Відповісти
Списали только штрафы и пеню за просроченные платежи при условии, что будет заплачена основная сумма. То есть они готовы простить 1.3млрд штрафов при условии, что им погасят задолженность на 12млрд.
Для автора заголовка - в Украине нет 4 млн предпринимателей. Их только 2 млн.
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05.12.2020 10:01 Відповісти
та я не про списання податкового боргу, а про те, що зеленський пообіцяв в разі введення локдауну виплату звільненим працівникам, та таким, що працюють скорочений робочий тиждень у зв"язку з введенням карантину, по 8 тисяч. Нарахували таких приблизно мільон осіб. То тепер маніпулюють цифрами інфікованих, щоб локдаун не вводити.
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08.12.2020 09:29 Відповісти
Какие то половинчатые решения с кучей нюансов. Почему ФЛП только первой группы? Остальные 3 группы не люди?
О ЕСВ тишина. Осталась введенная еще с 2017 года дебильная норма, если не работаешь - все равно платишь. ЕСВ не относится к налогам. Это считается социальным обязательным взносом.
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04.12.2020 13:10 Відповісти
Постав касовий апарат, щоб знати чи ти работаєш. Але ти ж проти. Не люблю хитрозроблених, іди працюй
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06.12.2020 15:05 Відповісти
Помощь мелкому и среднему бизнесу - это ввести понятие, что если нет работы, нет и никаких налогов. Налоги платятся с доходов по логике. Нет дохода - нет налогов.
Далее аренда. Арендаторы никак не пострадали от весеннего карантина, т.к. аренду оплатил бизнес, хоть и не работал при этом! Это неправильно! Арендодатели что, особенные? На время введения карантина, если магазин не работает, то нет и арендной платы. Вот тут государство может помогать уже арендаторам, которые должны хоть как то поддерживать свою недвижимость, отапливая и охраняя помещения...
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04.12.2020 13:16 Відповісти
Ладно, бізнесмен. Ви коли платили податки сповна? тепер вам ще й допомагай. Не іде бізнес - добро пожаловать найманим працівником. Про оренду взагалі шедевр: тобі ще винні і інші бізнесмени, що займаються здачею в оренду. Пі..ц
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06.12.2020 15:03 Відповісти
А я гадав що я один лошарою почуваюся. )))
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04.12.2020 16:21 Відповісти
напоминает и рыбку съесть и на уйх сесть.
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04.12.2020 21:15 Відповісти
Верните мне налоги которые я платил. А то получается что я как зеленский пох
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05.12.2020 22:08 Відповісти
те кто платил налоги - ЛОХИ, хахаха)))
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06.12.2020 12:19 Відповісти
не платити податки - вигідно. Віддають борги тільки лохи. Відчувається школа бабушки Бєні
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06.12.2020 14:59 Відповісти
редактор читает статьи ?, ранее в публикации "Рада приняла закон о компенсациях при введении локдауна (обновлено)" прозвучала цифра 2 млн опять мутки бабушки бени?
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06.12.2020 16:44 Відповісти
вся надежда на Пиночет
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06.12.2020 16:54 Відповісти
"Закон коснется 4 миллионов ФОП". В Украине 42 миллиона жителей (и это в теми, что в Польше). Работоспособного населения примерно 30 процентов (так?). У нас что, все в ФОПах? Что это за ФОПы, с одним работающим что ли?
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06.12.2020 17:44 Відповісти
 
 