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НКРЭКУ опубликовала тарифы на распределение газа на 2021 год

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НКРЭКУ опубликовала тарифы на распределение газа на 2021 год

НКРЭКУ рассчитала для всех облгазов тарифы на распределение газа на следующий год. Регулятор снизил тарифы 2-3 раза по сравнению с теми, которые подали облгазы в своих расчетах.

Например, АО "Херсонгаз" при действующем тарифе в размере 1,12 грн/куб. м. подавал обоснование на повышение тарифа до 3,07 грн/куб. м. Впрочем, в НКРЭКУ считают, что компании хватит и 1,8 грн/куб. м, сообщает пресс-служба РГК.

"Не хуже аппетиты и у АО "Кировоградгаз", который находится под управлением НАК "Нафтогаз Украины". Газораспределительная компания газового монополиста подала обоснование на тариф в размере 3,15 грн/куб м. Это в три раза больше, чем действующий тариф на доставку – 1,04 грн/куб. м. Рассчитанный Регулятором тариф АО "Кировоградгаз" возрастет до 1,75 грн/куб. м", – говорится в сообщении.

Также НКРЭКУ срезала запросы операторов ГРМ, входящих в Региональную газовую компанию. Например, для АО "Львовгаз" и АО "Житомиргаз" уменьшили размер тарифа с 4,14 грн/куб. м до 1,79 грн/куб. м и 3,32 грн/куб. м до 1,82 грн/куб. м соответственно.

Большая разница между обоснованиями облгазов и проектами, утвержденными НКРЭКУ, объясняется тем, что в расчетах были учтены убытки предыдущих периодов, отмечает РГК. Речь идет о долгах, которые возникли в газораспределительных компаний перед АО "Укртрансгаз" из-за убыточности тарифа и которые они должны оплатить.

"НКРЭКУ в своих расчетах основывается на том, чтобы покрыть обоснованные расходы газораспределительных компаний и компенсировать убытки компаний постепенно, а не за два года", – говорится в сообщении.

РГК отмечает, что предотвратить рост тарифов могли бы народные депутаты, если бы приняли законопроект №3800-1, который был зарегистрирован в Верховной Раде еще в конце июля 2020 года. Он предусматривает списание долгов, которые возникли из-за убыточности тарифов на распределение.

"Пока же этот законопроект не принят и эти долги должны быть компенсированы через тариф на доставку газа", – сообщает РГК.
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Когда они все нажрутся???
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04.12.2020 15:21 Відповісти
Никогда!
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05.12.2020 10:02 Відповісти
 
 