Гройсман получил взятку от Микитася, – СМИ. ДОКУМЕНТ

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман получал взятку в 75 млн грн от подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата Максима Микитася, говорится в постановлении ВАКС.

Постановление ВАКС опубликовал журналист Владислав Сидоренко в Facebook.

"В распоряжении редакции "Свободного" постановление Высшего антикоррупционного суда, закрытого заседания, на котором судья дает разрешение на обыски и изъятие документов по одному из объектов недвижимости, которые принадлежали корпорации Укрбуд", - пишет Сидоренко.

"В постановлении описывается, при каких обстоятельства и где/как, помещения в центра Киева площадью 2000 кв.м., стоимостью более 75 млн грн, были переданы Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману в качестве взятки", - добавил он.













Как сообщал БизнесЦензор, Национальное антикоррупционное бюро провело обыски по делу о взятках компании "Укрбуд" в структурах бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.