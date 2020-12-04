НАБУ провело обыски в структурах Гройсмана из-за показаний Микитася

1 и 2 декабря Национальное антикоррупционное бюро провело обыски по делу о взятках компании "Укрбуд" в структурах бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом в Facebook написал главред ЦензорНет Юрий Бутусов.

"Показания против Гройсмана дал Максим Микитась - владелец строительной компании "Укрбуд", которая получила в 2017-18 годах выгодные строительные подряды от правительства", - сообщил Бутусов.

По его данным, Микитась дал показания о госслужащих, которым он передавал взятки.

"Микитась дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, заместителя начальника экспертного центра МВД Константина Дубоноса и против бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, и по этим лицам начаты немедленные следственные действия. По данным Цензор.Нет, также даны показания по ряду других лиц из бывшей и нынешней власти, по которым детективы ведут работу", - сообщает Бутусов.

Согласно решению Высшего антикоррупционного суда от 26 ноября, в сентябре 2017-го года Микитась встретился с премьером Гройсманом и пообещал ему взятку в виде передачи нежилых помещений в жилом комплексе "Аристократы" в центре Киева, на улице Евгения Коновальца, 34.

Помещения площадью около 2000 квадратных метров оцениваются на рынке не менее чем в 2 млн. долларов.

"Согласно показаниям Микитася, помещения были переданы структурам Гройсмана 18 декабря 2017 года, и оформлены на Юрия Гижко -предпринимателя из Винницкой области", - пишет Бутусов.

Как сообщал БизнесЦензор, подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась после согласия на сделку со следствием вышел из СИЗО.

Как сообщалось, накануне Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подтвердило, что Микитась начал сотрудничать со следствием. В частности, он добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн по делу о махинациях с квартирами для Нацгвардии.

По данным Цензор.НЕТ, в соглашение со следствием также входит обязательство компенсировать оставшиеся 30 миллионов гривен ущерба, а также передать в управление государству активов на 750 миллионов гривен. Это не избавит Микитася от наказания, однако прокуроры будут просить наиболее мягкий приговор.

Кроме того, 1 декабря НАБУ и САП сообщили экс-нардепу о подозрении в совершении новых преступлений – в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

30 ноября о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК) сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ).

В то же время детективы согласовали с процессуальными руководителями подозрение бывшему руководителю правового департамента корпорации "Укрбуд" Олегу Татарову, который сейчас занимает должность заместителя Офиса президента Владимира Зеленского. Однако, как заявили в НАБУ, не смогли его вручить из-за безосновательного решения генпрокурора Ирины Венедиктовой об изменении группы прокуроров по делу.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа.

Известно, что Татаров в 2011-2014 годах занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД во время руководства министерством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числеотвечал за криминальное преследование ее участников.

После бегства экс-президента Виктора Януковича в Россию Татаров в 2014-2018 годах возглавлял юридический департамент ПАО "Строительная корпорация "Укрбуд", которое контролировалось бывшим нардепом Максимом Микитасем.

Уже после увольнения из "Укрбуда" он вместе с бывшим руководителем в МВД Василием Фаринником стал сооснователем адвокатского объединения "Татаров, Фаринник, Головко" и одноименного общества с ограниченной ответственностью (сейчвас название изменено на ООО "Правовая компания "Креденс"). По данным издания Liga.net, эту фирму называют "юристами Портнова", бывшего заместителя глав Администрации президента Виктора Януковича, который вернулся в Украину после победы на выборах Владимира Зеленского.