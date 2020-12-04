ЕС отложил проведение Совета ассоциации с Украиной (обновлено)

Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС.

Об этом корреспонденту DW сообщил источник в структурах ЕС.

Причину собеседник пояснил в желании провести заседание в очном формате, а не в формате видеоконференции, когда обстоятельства позволят это сделать.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина позднее в пятницу заявила, что Украина и ЕС договорились провести заседание Совета ассоциации с физическим участием делегаций в феврале 2021 года.

"С европейскими партнерами мы решили провести Совет ассоциации именно в формате физической встречи. Но в связи с жестким локдауном в Брюсселе, который не позволяет провести визит офлайн, мы согласовали целесообразность его переноса на февраль 2021 года", – пояснила Стефанишина.

Ранее планировалось провести Совет ассоциации в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Такая встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только физически. И только тогда они могут принимать решения.

Видеоконференция планировалась на 8 декабря. На Совете ассоциации ЕС представляет верховный представитель по внешней политике и безопасности, а Украину – премьер-министр.

Как собщалось, 1 декабря Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС обнародовали отчет, в котором были оценены реформы в Украине, а также достижения и провалы в имплементации соглашения об ассоциации в течение последнего года.

В документе, в частности, указывается на то, что последние решения Конституционного суда Украины поставили под угрозу достижения в борьбе с коррупцией в Украине. Впрочем, в Брюсселе также указали и на положительные достижения в сфере верховенства права и борьбе с коррупцией.