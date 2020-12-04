"Волыньгаз" передает дела должников в суд

С начала 2020 года "Волыньгаз" передал в суд более 170 заявлений о выдаче судебных приказов на сумму более 300 тыс. грн. Еще 10 тыс. клиентов компании получили досудебные уведомления. До конца года такие предупреждения получат еще 15 тыс. потребителей.

Как сообщает пресс-служба "Волыньгаза", больше 20% должников, дела которых передают в суд, сразу платят за доставку газа. Остальные потребители – в судебном порядке..

В компании уточнили, что дела в суд передаются, независимо от суммы задолженности. Если потребитель несколько месяцев не платит за доставку газа и не пишет заявление на реструктуризацию долга – имеет все шансы оплачивать счета за распределение газа в судебном порядке.

"К примеру, житель Гороховского района не платил за доставку газа. И несмотря на небольшую сумму – 535,47 грн, его дело было передано в суд. Судом было удовлетворено заявление о взыскании долга с жителя Гороховского района, а также обязано уплатить судебный сбор в размере 210 грн", – отмечается в сообщении.

"Волыньгаз" вынужден подавать в суд на должников. Уже отправлено около 10 тыс. досудебных предупреждений о необходимости оплатить услугу по распределению газа. Взыскание долгов в судебном порядке приведет к дополнительным финансовым расходам, поэтому советуем потребителям соблюдать платежную дисциплину и вовремя платить за предоставленные услуги", – отмечает коммерческий директор АО "Волыньгаз" Андрей Карпомиз.

В компании напоминают, что кроме долга, потребителю придется оплатить судебный сбор – до 2,1 тыс. грн, а также исполнительный сбор – 10% от суммы задолженности. Также возможен запрет выезда за пределы Украины. Во многих случаях сумма дополнительных расходов превысит сумму, которую потребителю следует оплатить за услугу по распределению газа.

В газораспределительной компании рекомендуют не ждать судебного решения и платить за доставку газа вовремя – ежемесячно до 20 числа. Если потребитель в силу определенных обстоятельств не может вовремя оплатить услуги, он может написать заявление на реструктуризацию долга.