Суд отказал "Проминвестбанку" в открытии дела о банкротстве фирм Клюевых

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы Проминвестбанка на определения Хозсуда Киевской области, которым банку было отказано в удовлетворении его ходатайства об открытии производств по делам о банкротстве крымских компаний ООО "Калипсо Солар", ООО "Бора Солар", ООО "Леннет Солар", которых ранее связывали с братьями Клюевыми.

В своих апелляционных жалобах Проминвестбанк просил суд также признать требования к ООО "Калипсо Солар" на 428,2 млн грн, к ООО "Бора Солар" - на 272,2 млн грн, к ООО "Леннет Солар" - на 212,5 млн грн, сообщает Finbalance.

Свои требования банк мотивировал неспособностью указанных структур погасить имеющуюся задолженность по договорам о предоставлении банковской гарантии от 2012 года, согласно которому Проминвестбанк как банк-гарант по поручению ответчиков предоставил в пользу China National Building Materials and Equipment Import & Export Corporation гарантию, обеспечивающую исполнения принципалами своих обязательств по внешнеэкономическим контрактам.

Ранее указанные крымские компани компании связывали с группой Activ Solar и братьями Клюевыми. Вместе с тем, в группе Activ Solar отрицали свою связь с Клюевыми.

Учредителем и гендиректором ООО "КапиталЮгИнвест", которому Проминвестбанк продал права требования, был Денис Новиков. Лицо с таким же именем и фамилией фигурировало в СМИ как представитель департамента корпоративного контроля Внешэкономбанка (владелец Проминвестбанка).

23.04.2018 Хозсуд Киевской области частично удовлетворил иск Проминвестбанка и решил взыскать с ООО "Канари Солар" (АР Крым) 30,2 млн евро и 145,6 млн грн задолженности по договору о банковской гарантии.

Согласно судебным материалам, Проминвестбанк предоставил для ООО "Канари Солар" гарантию на 37,55 млн евро в пользу компании China National Building Materials And Equipment Import & Export Corporation (CNBM), что обеспечивало исполнение ООО "Канари Солари" своих обязательств по внешнеэкономическому контракту.

По данным Проминвестбанка, в связи с неуплатой ответчиком сумм контракта, по требованиям CNBM Проминвестбанк уплатил последнему 33,9 млн евро в январе-октябре 2015 года и октябре 2016 года. Как отмечалось, Проминвестбанк неоднократно через курьерскую службу сообщал ООО "Канари Солари" о необходимости возмещения банку сумм, уплаченных для CNBM, однако эти требования были оставлены без ответа.

Также Проминвестбанк замечал, что по состоянию на дату обращения с настоящим иском ответчик не исполнил другие обязательства по договору гарантии, а именно не возместил суммы гарантийных платежей, выполненных банком, в размере 27,4 млн евро по от 21.11.2016.