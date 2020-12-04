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Новини Корупція
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СБУ (1449) електронне декларування (420) Швець Андрій (1)

Глава следственного управления СБУ живет в незарегистрированном элитном доме. ВИДЕО

Новини БізнесЦензор Корупція

Временно исполняющий обязанности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Андрей Швец вместе с семьей живет в имении в элитном коттеджном поселке "Золоче" в селе Вишеньки под Киевом.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ориентировочная стоимость принадлежащего Швецу дома составляет 11 млн гривен.

Авторы сюжета выяснили, что семья высокопоставленного Швеца живет в этом доме как минимум полгода. Однако объект формально до сих пор не введен в эксплуатацию, и информация о нем отсутствует в государственном реестре недвижимости. У дома даже нет почтового адреса. Поэтому из реестров невозможно узнать, кто, когда и за сколько его приобрел. Два соседних дома продаются на 420 и 430 тысяч долларов соответственно.

Начиная с июня 2020 года журналисты фиксировали в имении в "Золоче" автомобили семьи СБУшника: одна из них принадлежит его 19-летней дочери, две другие – Toyota Camry и Mercedes - самому Швецу.

Земля, на которой располагается жилой дом и другие строения, оформлена на жену и отца Андрея Швеца. 18 соток земли обошлись им в 180 тысяч гривен, то есть немногим меньше 7 тысяч долларов.

Однако рыночная стоимость подобных участков – около 40 тысяч долларов. Земля обошлась семье Швеца в четыре-пять раз дешевле рынка.

Земельный участок семья Швеца приобрела у бизнесмена Игоря Титаренко. Он и его фирма неоднократно были фигурантами уголовных производств, которые расследовали СБУ и ГФС.

Отец Швеца владел еще одним домом в этом же поселке. За несколько дней до выхода материала он продал двухэтажный коттедж площадью 200 квадратных метров с бассейном.

Швец всю жизнь в основном работал на государственной службе, а у членов его семьи нет прибыльного бизнеса и существенных официальных доходов, которыми можно было бы пояснить наличие дорогой недвижимости. ГСУ СБУ Швец в статусе вр.и.о. руководит уже больше года.

Согласно данным Налоговой, жена Швеца за 22 года официально заработала всего 70 тысяч гривен, а отец СБУшника – 245 тысяч гривен за этот же период. На него также оформлена доля в фирме с относительно невысокими доходами.

Доход матери Швеца за 22 года составит 1,2 млн гривен включительно с банковскими процентами и соцвыплатами. Совокупные официальные доходы главного героя расследования за этот же период, по информации журналистов, составили 7,425 млн гривен.

Андрей Швец с 2003 года работал в прокуратуре Киевской области, затем в Налоговой и Министерстве юстиции. С конца 2016 года он около года проработал в юридической компании, которую сам же и основал. В 2019 году он еще на полгода возвращался в частный сектор.

Джерело:  Радио Свобода


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Топ коментарі
+6
Сама по себе принадлежность к руководству СБУ - супервыгодный бизнес. Копни любого и вылезут элитаня недвижимость и крутые тачки. А часто еще и куча бизнесов, записанных на жен, любовниц и родственников.
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04.12.2020 11:14
+4
Безусловно, коррупция в силовых структурах была и раньше, но махровым цветом она расцвела именно при ЗЕвласти. Раньше подобные публикации вызывали хоть какой-то резонанс, а сейчас Генпрокуратура и СБУ и в-открытую работают на покрытие коррупционеров.
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04.12.2020 11:23
+4
Открою тебе "тайну". На бетоне ничего "не расцветает". Если бы Пэтя реально боролся с коррупцией и проводил реформы (в смысле не для галочки), то все эти "новые лица" просто ничего бы не могли сделать. Им бы система не дала этого сделать.
Да, по большому счету, если бы Пэтя не просрал народное доверие и все это делал, то и Зе бы никакого не было.

А то, что сейчас это "рсцвело" ... Извини, братан, но серьезно обсуждать это зеленое недоразумение нет желания. Оно для меня не президент.
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04.12.2020 11:32
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04.12.2020 09:35 Відповісти
Нет - все заработано непосильным трудом. По ночам вагоны разгружал.
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04.12.2020 11:15 Відповісти
Ну естестественно!! Глава следственного управления СБУ живет в незарегистрированном элитном доме - Цензор.НЕТ 1044 Ведь подарки чиновникам "борзыми щенками",ещё никто неотменял!!! Глава следственного управления СБУ живет в незарегистрированном элитном доме - Цензор.НЕТ 2179А схемка с "самостроем" была всегда!У нас поэтому в посёлке,многие люди долго ухитрялись платить налог за землю!!!
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04.12.2020 14:27 Відповісти
Типичный бакановский ЗЕорел.
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04.12.2020 10:02 Відповісти
А ДО Баканова и Зе, СБУ была образцом кристальной честности? Пришел Баканов, взмахнул "волшебной палочкой" и СБУ превратилось в коррупционное дно?
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04.12.2020 11:09 Відповісти
Безусловно, коррупция в силовых структурах была и раньше, но махровым цветом она расцвела именно при ЗЕвласти. Раньше подобные публикации вызывали хоть какой-то резонанс, а сейчас Генпрокуратура и СБУ и в-открытую работают на покрытие коррупционеров.
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04.12.2020 11:23 Відповісти
Открою тебе "тайну". На бетоне ничего "не расцветает". Если бы Пэтя реально боролся с коррупцией и проводил реформы (в смысле не для галочки), то все эти "новые лица" просто ничего бы не могли сделать. Им бы система не дала этого сделать.
Да, по большому счету, если бы Пэтя не просрал народное доверие и все это делал, то и Зе бы никакого не было.

А то, что сейчас это "рсцвело" ... Извини, братан, но серьезно обсуждать это зеленое недоразумение нет желания. Оно для меня не президент.
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04.12.2020 11:32 Відповісти
Ты что то попутал?!Ведь у Пети были только три обязанности:внешняя политика,армия и назначение глав ОГА...а давать ФАС,судьям и прокурорам,в его президентскую функцию не в ходило!!!
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04.12.2020 14:12 Відповісти
Вот что меня всегда удивляло в адептах секты "святого Пэти", так это упорное нежелание менять методички. Ну серьезно Витя, ваше "не его полномочия" уже оскомину набило. Скучно и не интересно.
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04.12.2020 14:31 Відповісти
оскомина у тебя от отсутствия мозга Глава следственного управления СБУ живет в незарегистрированном элитном доме - Цензор.НЕТ 3053 ну и сидеть на бутылке тоже сообразительности не добавляет Глава следственного управления СБУ живет в незарегистрированном элитном доме - Цензор.НЕТ 7538
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04.12.2020 17:59 Відповісти
Приколько - сначала прокуратура Киевской области, потом Налоговая, потом Министерство юстиции, потом СБУ. Интересно, его перекидывали из ведомства в ведомство, чтобы внутренная безопасность не догнала?
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04.12.2020 10:10 Відповісти
чем только для нарида не пожертвуешь
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04.12.2020 11:11 Відповісти
Сама по себе принадлежность к руководству СБУ - супервыгодный бизнес. Копни любого и вылезут элитаня недвижимость и крутые тачки. А часто еще и куча бизнесов, записанных на жен, любовниц и родственников.
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04.12.2020 11:14 Відповісти
Такого быдла во власти 99,9% вне зависимости от партийной принадлежности.
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04.12.2020 14:01 Відповісти
При торчке Зеленском, по прямому указанию Главы Офиса Президента, агента ФСБ РФ "Тихий" он же "Козырь" - Андрея Ермака, СБУ во время войны негласно возобновило(!) сотрудничество с вражеской спецслужбой (ФСБ РФ).
За последние несколько месяцев СБУ помогла вражеской спецслужбе разыскать, задержать и передать врагу (россии/кацапстану) нескольких человек, которые скрывались от спецслужб москальщины у нас в Украине. Эти люди, так же как и наши добровольцы в 2014, воевали у себя в Чечне против русских тварей и шакалов-кадыровцев.
Занимается этим начальник ДЗНД СБУ Генерал-майор А. Дублик. Ему активно помогает еще один подонок - глава СВР В. Кондратюк.
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04.12.2020 16:28 Відповісти
Не трогайте этого патриота! А то уедет в Россию, вслед за своими дзержинцами.
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04.12.2020 20:45 Відповісти
Кто бы сомневался. Страна в жо, чуваки у кормухи жируют
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04.12.2020 21:10 Відповісти
Вот гнида, "честным" трудом заработал, мразь!!! Глава следственного управления СБУ живет в незарегистрированном элитном доме - Цензор.НЕТ 7452
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04.12.2020 22:00 Відповісти
 
 