Обе палаты американского Конгресса внесли в бюджет санкции против "Северного потока 2"

Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

В распространенном совместном заявлении говорится, что подготовленный Палатой представителей законопроект о расходах на оборону "содержал положение, которое вносит поправки в подраздел закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года для уточнения и расширения санкций, связанных со строительством проектов трубопроводов "Северный поток-2 " или "Турецкий поток", сообщает Интерфакс-Украина.

Сенат выступил с аналогичными поправками, отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что проект бюджета предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.