Нацбанк смягчил условия кредитования местных властей

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния должников - органов местного самоуправления при расчете размера кредитного риска.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №150 от 30 ноября, которое вступает в силу со 2 декабря, передает пресс-служба регулятора.

"В частности, банки могут определять класс заемщика муниципалитета – эмитента ценных бумаг на основании его кредитного рейтинга. В случае отсутствия такого рейтинга по гривневым ценным бумагам банки имеют право определять класс заемщика на основании кредитного рейтинга Украины по международной шкале, пониженного на один уровень", – пояснили в НБУ.

Кроме того, нижний предел диапазона компонента расчета кредитного риска, отражающий уровень потерь вследствие дефолта заемщика (LGD) для государственных и муниципальных ценных бумаг снижен до 0,6.

Также регулятор повысил значение коэффициентов, с которыми муниципальные облигации принимаются в качестве залога при расчете кредитного риска.

Кроме того, до 1 января 2022 года банкам продлено разрешение не применять при определении приемлемости обеспечения требование о наличии договора страхования предмета залога.

"Такие изменения будут способствовать активной кредитной поддержке банками органов местной власти, развитию региональных инфраструктурных проектов и рынка ценных бумаг в целом и является продолжением шагов Национального банка, которые он осуществляет для возобновления кредитования и поддержки экономики", – сказано в сообщении НБУ.

Как сообщалось, в августе Нацбанк разрешил предоставлять в залог для получения рефинансирования облигации местных займов и корпоративные облигации с государственной гарантией.