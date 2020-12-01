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Рада одобрила расширение полномочий ОГА по оформлению гуманитарных грузов

Рада одобрила расширение полномочий ОГА по оформлению гуманитарных грузов

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в закон "О гуманитарной помощи", расширяющий полномочия областных государственных администраций в части признания гуманитарной помощи.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3527 в первом чтении проголосовали 226народных депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 5 закона "О гуманитарной помощи", расширив полномочия Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций в части признания гуманитарной помощью грузов весом до 12 тонн. В действующих положениях закона такие полномочия ОГА предусмотрены для грузов весом до 3 тонн.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он разработан с целью обеспечения оперативности принятия решений на местах о признании гуманитарных грузов.

Автор: 

ВР (2852) законопроєкт (1662) парламент (1940) гуманітарна допомога (202)


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