Локдаун могут ввести в декабре или со 2 января, – СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о продолжающихся дискуссиях на тему, когда и на какой период будут введены жесткие карантинные ограничения в Украине, так называемый "локдаун", при этом отметил, что их введение как таковое уже неизбежно.

Об этом сказал Данилов в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"То, что локдаун будет – это 100%, другое дело – когда", – сказал Данилов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Единственный вопрос – времени, когда он будет вводиться: или он будет вводиться в декабре, или он будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу", – добавил секретарь СНБО.

Как сообщалось, 30 ноября СМИ сообщали, что на данный момент рассматривается четыре варианта по установлению более жестких карантинных ограничений. Среди них и введение "локдауна" с 24 декабря по 15 января 2021 года, но окончательное решение еще не принято. Формат "локдауна", в том числе вопрос работы транспорта в этот период, также еще обсуждается.