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Локдаун могут ввести в декабре или со 2 января, – СНБО

Локдаун могут ввести в декабре или со 2 января, – СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о продолжающихся дискуссиях на тему, когда и на какой период будут введены жесткие карантинные ограничения в Украине, так называемый "локдаун", при этом отметил, что их введение как таковое уже неизбежно.

Об этом сказал Данилов в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"То, что локдаун будет – это 100%, другое дело – когда", – сказал Данилов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Единственный вопрос – времени, когда он будет вводиться: или он будет вводиться в декабре, или он будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу", – добавил секретарь СНБО.

Как сообщалось, 30 ноября СМИ сообщали, что на данный момент рассматривается четыре варианта по установлению более жестких карантинных ограничений. Среди них и введение "локдауна" с 24 декабря по 15 января 2021 года, но окончательное решение еще не принято. Формат "локдауна", в том числе вопрос работы транспорта в этот период, также еще обсуждается.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
карантин (2077) РНБО (507) локдаун (49)


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Про здоровье людей речь не идёт. Стоит вопрос, чтобы дать накосить бабла на праздники ЗЕбильным рестораторам и клоунам из 95 го квартала.И с набитыми баблом карманами улететь на период локдауна на Канары или Мальдивы. А стадо пусть сидит дома без работыи сосёт ЗЕлёный болт.
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01.12.2020 15:53 Відповісти
Кучка гнусных и гнусавых ******@ov
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01.12.2020 16:12 Відповісти
Для всех был бы приемлемым такой локдаун: Государство потрясет олигархов и, каждому, выплатить его среднюю месячную зарплату, а потом вводит локдаун.
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01.12.2020 16:29 Відповісти
Кто ещё по локдауну не высказался из недоделанных и коронопсихозных?
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01.12.2020 22:16 Відповісти

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