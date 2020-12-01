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АМКУ решил оценить уровень конкуренции на рынке зарядки электромобилей

АМКУ решил оценить уровень конкуренции на рынке зарядки электромобилей

Антимонопольный комитет Украины начал сбор информации и изучение рынка зарядки электромобилей.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

АМКУ отмечает интенсивный рост рынка электрокаров в последние годы, параллельно растет и рынок коммерческих зарядных станций. В связи с этим АМКУ начинает его мониторинг с целью контроля над соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции.

"Целью этого контроля являются: определение состояния конкурентной среды на рынке и его оценка; выявление и определение имеющихся на рынке проблем, препятствующих развитию конкуренции; обеспечение соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции; подготовка в случае необходимости по результатам такого контроля предложений по осуществлению мероприятий, направленных на развитие конкуренции", – отмечают в комитете.

АМКУ призвал действующих и потенциальных участников рынка предоставить информацию и соображения о возможных экономических, организационных, административных и технических барьерах, которые могут препятствовать новым компаниям, чтобы конкурировать на рынке зарядки электромобилей.

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Джерело:  АМКУ
зарядка (36) Антимонопольний комітет (1444) електромобіль (689)


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