Дефицит внешней торговли товарами сократился в 2 раза, – Таможенная служба

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2020 года сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $3,93 млрд с $8,15 млрд за аналогичный период 2019 года.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

По данным таможенной статистики, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 3,51% – до $44,45 млрд, импорт – на 10,77%, до $48,38 млрд.

В том числе в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем объем экспорта увеличился на 2,21% – до $4,73 млрд, импорта – на 6,75%, до $5,32 млрд. По сравнению с ноябрем 2019 года экспорт возрос на 9,15%, импорт – на 2,43% в денежном исчислении.

При этом в ноябре дефицит внешней торговли составил $0,59 млрд по сравнению с $0,36 млрд дефицита в октябре и $0,86 млрд дефицита в ноябре минувшего года.

Самым крупным торговым партнером Украины по итогам января-ноября остается Китай – товарооборот $43,9 млрд, негативное сальдо – почти $15,6 млрд. За ним расположились РФ (товарооборот $39,7 млрд, негативное сальдо – $12,97 млрд) и Германия (товарооборот $28,3 млрд, негативное сальдо – $11,86 млрд).

Как сообщалось, по данным Госстата, экспорт товаров в 2019 году вырос на 5,8% – до $50,06 млрд, импорт товаров увеличился на 6,3% – до $60,78 млрд. В итоге отрицательное сальдо торговли товарами выросло до $10,72 млрд, по сравнению с $9,85 млрд в 2018 году.