80 украинских судов заявили о проблемах с отправкой документов из-за отсутствия финансирования

Специалисты аналитической системы YouControl насчитали 80 судов, которые заявили о прекращении отправки уведомлений и документов в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба YouControl.

Еще в начале 2020 года дефицит финансирование потребностей судов составил 831,6 млн грн. В начале лета официальное сообщение о проблемах с обеспечением отправления правосудия вследствие отсутствия надлежащего финансирования судов появилось на сайте Судебной власти Украины.

"Недофинансирование судов в 2020 году повлекло ряд проблем: от выплат не в полном объеме заработных плат работникам аппарата, до элементарного ‒ недостатка марок и бумаги. В частности, около 15% украинских судов остановили направление запросов, необходимых для обеспечения рассмотрения дел, судебных повесток, копий судебных и процессуальных решений, другой важной корреспонденции", - говорится в сообщении.

Сейчас в Украине уже реализована подсистема "электронного суда" как одного из сервисов Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Функционал сервиса позволяет участникам судебного процесса подавать и получать все необходимые документы в электронном виде в соответствии с процессуальным законодательством.

Не все суды в Украине положительно воспринимают нововведения и часто бывают случаи возврата, оставления без движения поданных документов. Однако, это не может препятствовать правам лиц в доступе к судопроизводству, в частности, в части подачи процессуальных документов в электронной форме. Этот сервис призван решить существующую проблему с отправлением судебной корреспонденции, а в будущем ‒ свести бумажный документооборот в судах к минимуму, увеличить эффективность работы системы судопроизводства в целом.

По данным YouControl, в среднем суд за месяц тратит на почтовую корреспонденцию 100 ‒ 120 тыс. грн. За год это около 1 млн 200 тыс. ‒ 1 млн 440 тыс. грн.

Государственная судебная администрация Украины сообщила, что по состоянию на 1 ноября 2020 году дополнительная потребность до конца года в почтовых марках, конвертах и на оплату услуг маркировочных машин составляет 284,9 млн грн.