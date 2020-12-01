Платежный баланс сведен в октябре с дефицитом $343 миллиона, – НБУ

Сводный платежный баланс Украины в октябре 2020 года сведен с дефицитом $343 млн, что в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года ($109 млн), свидетельствуют предварительные данные.

Согласно данным Нацбанка Украины, профицит текущего счета платежного баланса в октябре-2020 составил $817 млн, тогда как в октябре-2019 был зафиксирован дефицит этого показателя в размере $656 млн, сообщает Интерфакс-Украина.

Объем экспорта товаров в октябре 2020 года сократился на 0,1% (в сентябре-2020 – увеличился 1,5%) – до $4,2 млрд, указано в отчете.

Как пояснили в НБУ, динамика показателя была обусловлена уменьшением экспорта продовольственных товаров на 6,5% (в сентябре снижение на 2,6%), черных и цветных металлов – на 2,1% (снижение на 4,5%), машиностроительной продукции – на 0,8% (рост на 5%), а также ростом экспорта минеральных продуктов на 1,6% (рост на 24,3%), древесины и изделий из нее – на 9,4% (рост на 16,9%), продуктов химической промышленности – на 1,8% (рост на 5%) и продовольственных товаров на 3,7% (на 19%).

Отмечается. что по итогам января-октября 2020 года в номинальном измерении увеличился экспорт в страны Азии (на 2,2 млрд, или на 18,2%), тогда как экспорт в страны ЕС, Африки и в РФ снизился соответственно на $2,2 млрд (15,4%), $776 млн (18,4%) и $400 млн (17,9%). Таким образом, доля экспорта в страны Азии возросла до 40,1% (с 32,2% за аналогичный период 2019 года) в общем экспорте, а в страны ЕС, Африки и в РФ - снизилась соответственно до 33,4% (с 37,5%), 9,5% (с 11%) и до 5% (с 5,8%).

Импорт товаров в октябре-2020 продолжил сокращаться существеннее экспорта – на 19,6% (в сентябре-2020 – на 16,2%) и достиг $4,7 млрд. В том числе энергетический импорт сократился в два раза (в сентябре в 2,1 раза), а неэнергетический – на 11% (в сентябре – на 5,4%), указал Нацбанк.

Уточняется, что в октябре упал импорт продукции машиностроения на 17,9% (в сентябре-2020 – на 6,5%), черных и цветных металлов – на 6,1% (на 6,4%), промышленных изделий – на 5,8% (на 9,7%). Одновременно возрос импорт продтоваров на 11% (в сентябре – на 13,9%), продукции химической промышленности – на 5,3% (на 3%), а также древесины и изделий из нее – на 28,6% (на 15,4%).

По итогам января-октября 2020 года больше всего в номинальном значении сократился импорт из РФ (на $2,2 млрд, или в 1,6 раза) и из стран ЕС (на $2 млрд, или на 10,5%). При этом доля России в общем импорте уменьшилась до 8,6% (с 11,5% по итогам соответствующего периода 2019 года), тогда как доля ЕС возросла до 41,1% (с 37,9%).

Импорт из стран Азии за этот период также сократился на $934 млн (или 7,6%), однако их доля в общем импорте возросла до 27,6% (с 24,7% за 10 мес. 2019 года), свидетельствуют данные центробанка.

Импорт из стран Азии за этот период также сократился на $934 млн (или 7,6%), однако их доля в общем импорте возросла до 24,7% (с 27,6% за 10 мес. 2019 года), свидетельствуют данные центробанка.

Согласно отчету, профицит торговли услугами в октябре-2020 увеличился в 2,2 раза – до $458 млн к октябрю-2019 (г/г) вследствие значительного преобладания темпов сокращения импорта услуг (в 1,5 раза) над темпами снижения экспорта (на 10%).

Поясняется, что снижение импорта услуг произошло на фоне сокращения расходов лиц, путешествующих за границу и краткосрочных мигрантов в 1,8 раза, а также в связи с уменьшением транспортных (в 1,4 раза) и других деловых услуг (в 1,4 раза).

Сокращению экспорта услуг способствовало снижение расходов лиц, путешествующих по Украине (в 6,5 раза) и транспортных услуг (в 14,3 раза), при этом продолжил рост экспорт компьютерных услуг (на 16,4%), отмечает Нацбанк.

Согласно его данным, профицит баланса первичных доходов в октябре-2020 увеличился в 1,3 раза г/г – до $530 млн за счет преобладания темпов снижения выплат по доходам от инвестиций (в 1,4 раза) над темпами сокращения поступлений по статье "оплата труда" (на 6,6%).

Кроме того, как сообщил центробанк, чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в октябре-2020 возросло на 24,8% г/г – до $816 млн, а в целом за 10 месяцев этот показатель сократился на 17,7% г/г – до $5,1 млрд.

В отчете указывается, что отток капитала по финансовому счету в октябре-2020 (чистые заимствования) составил $1,2 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года Нацбанк зафиксировал приток капитала в размере $545 млн. Указывается, что такая динамика обусловлена чистым оттоком по операциям частного сектора в размере $985 млн, в то время как в прошлом году приток по этому показателю составил $136 млн.

Центробанк уточнил: отток по операциям госсектора в размере $174 млн, в то время как в прошлом году приток по этому показателю составил $409 млн, обуславливался чистыми выплатами нерезидентам по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ, $147 млн) и погашением долга перед международными партнерами ($24 млн).

По данным НБУ, чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в октябре-2020 снизился до $9 млн (по сравнению с $256 млн за октябрь-2019), в том числе реинвестирование доходов ($138 млн) и погашение кредитов прямого инвестора $82 млн) нивелировали приток другого акционерного капитала ($232 млн).

Согласно отчету, чистое увеличение внешней позиции банковской системы (без учета ПИИ) в октябре составило $103 млн. Динамика этого показателя обусловлена выплатами по ранее размещенным еврооблигациям $62 млн ростом внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $7 млн и сокращением внешней задолженности по кредитам и займам на $19 млн.

Чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) по итогам октября составило $902 млн и обуславливалось увеличением объемов наличной валюты вне банков на $529 млн, сокращением внешней задолженности по торговым кредитам (на $256 млн), по кредитам и займам (на $63 млн), а также выплатами по еврооблигациям на $16 млн, свидетельствуют данные НБУ.

Согласно им, по состоянию на 1 ноября 2020 года объем международных резервов Украины составлял $26,1 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4,4 месяцев.