Проведение конкурса по отбору давальца является приоритетной задачей, – глава ОПЗ

Приоритетной задачей для Одесского припортового завода является проведение конкурса по отбору поставщика давальческого сырья, поскольку заключение нового контракта гарантирует стабильность работы предприятия. В данный момент идет разработка порядка проведения конкурса, к которой также привлекут участников рынка.

Об этом заявил новый и.о. председателя правления ОПЗ Николай Парсентьев в интервью "РБК-Украина".

"По состоянию на сегодняшний день разработкой условий нового конкурса занимаются соответствующие подразделения ОПЗ, и это приоритетная задача, поставленная Фондом госимущества. Ее выполнение позволит ОПЗ уверенно смотреть в 2021 год, обладая гарантиями обеспечения сырьем и планомерных отгрузок. Мы будем привлекать участников рынка удобрений и газа для консультаций, к обсуждению разработки порядка проведения конкурса", - заявил Парсентьев.

Действующий давальческий контракт, по которому ОПЗ получает для переработки природный газ и плату за производство карбамида и аммиака, истекает в конце этого года.

"Если у завода будет отсутствовать давальческий контракт на 2021 год, мы вернемся в период 2018 года, когда завод простаивал, квалифицированные кадры искали лучшей судьбы за границей, и в целом будущее ОПЗ оказалось под большим знаком вопроса. Запуск после простоя такого предприятия, как ОПЗ, это существенные финансовые затраты, около 2 млн долларов, которые кто-то должен будет взять на себя. Перекладывать эти затраты на завод и тем более на госбюджет в нынешние непростые для страны времена было бы в высшей степени безответственно", - отметил руководитель предприятия.

Говоря о двух завершившихся безрезультатно попытках провести конкурс, Парсентьев подчеркнул, что необходимо сделать правильные выводы из случившегося и разработать условия конкурса, учитывающие все недоработки и исключающие коррупционные факторы. Процесс должен стать максимально прозрачным для всех участников рынка, считает он.

АО "Одесский припортовый завод" - один из крупнейших производителей удобрений в Украине. Более 90% продукции предприятия отправляются на экспорт. ОПЗ входит в программу большой приватизации на 2021 год.