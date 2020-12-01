Продажи новых автомобилей в Украине сократились на 17%
В прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали 7,1 тыс. новых легковых авто.
В результате в годовом выражении этот сегмент автомобильного рынка уменьшился почти на 17%, сообщает Укравтопром.
Относительно предыдущего месяца (октября) спрос на новые автомобили упал на 16%. Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей вновь стала Renault.
В течение месяца 1173 автомобиля этой французской марки пополнили украинский автопарк. Однако это на треть меньше показателя Renault годичной давности.
На втором месте Toyota, автомобили которой выбрали 1136 автомобилистов, что на 9% меньше результата ноября 2019 года.
Джерело: Укравтопром
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