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Продажи новых автомобилей в Украине сократились на 17%

Продажи новых автомобилей в Украине сократились на 17%

В прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали 7,1 тыс. новых легковых авто.

В результате в годовом выражении этот сегмент автомобильного рынка уменьшился почти на 17%, сообщает Укравтопром.

Относительно предыдущего месяца (октября) спрос на новые автомобили упал на 16%. Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей вновь стала Renault.

В течение месяца 1173 автомобиля этой французской марки пополнили украинский автопарк. Однако это на треть меньше показателя Renault годичной давности.

На втором месте Toyota, автомобили которой выбрали 1136 автомобилистов, что на 9% меньше результата ноября 2019 года.

Джерело:  Укравтопром
авто (4101) продаж (2051)


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