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Новини Бюджет-2020
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Остатки средств на Едином казначейском счете выросли до 20 миллиардов (обновлено)

Остатки средств на Едином казначейском счете выросли до 20 миллиардов (обновлено)

Остатки средств на Едином казначейском счете на начало декабря 2020 года составили 19,75 млрд грн, что на 23% или 4,6 млрд грн больше по сравнению с показателем на начало ноября/

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы.

Для сравнения, на 1 декабря 2019 года на ЕКС находилось 55,01 млрд грн, 1 декабря 2018 года – 17,21 млрд грн, 1 декабря 2017 года – 54,1 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 ноября составляли 15,15 млрд грн, сократившись в октябре на 6,13 млрд грн.

В сентябре остатки средств на ЕКС упали вдвое и на 1 октября 2020 года составляли 21,28 млрд грн.

бюджет (1800) Держказначейство (203) Казначейство (215)


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01.12.2020 15:35 Відповісти
"По соcтоянию на 25.11.2020 г. неоплаченные Казначейством финансовые обязательства составляют 14.066 млрд. гривен. Из них по защищенным статьям - 6.211 млрд. гривен. "
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01.12.2020 17:38 Відповісти
https://twitter.com/MrHimikus/status/1333453435992223744
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01.12.2020 17:38 Відповісти

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