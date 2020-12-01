Остатки средств на Едином казначейском счете выросли до 20 миллиардов (обновлено)

Остатки средств на Едином казначейском счете на начало декабря 2020 года составили 19,75 млрд грн, что на 23% или 4,6 млрд грн больше по сравнению с показателем на начало ноября/

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы.

Для сравнения, на 1 декабря 2019 года на ЕКС находилось 55,01 млрд грн, 1 декабря 2018 года – 17,21 млрд грн, 1 декабря 2017 года – 54,1 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 ноября составляли 15,15 млрд грн, сократившись в октябре на 6,13 млрд грн.

В сентябре остатки средств на ЕКС упали вдвое и на 1 октября 2020 года составляли 21,28 млрд грн.