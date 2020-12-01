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Остатки средств на Едином казначейском счете выросли до 20 миллиардов (обновлено)
Остатки средств на Едином казначейском счете на начало декабря 2020 года составили 19,75 млрд грн, что на 23% или 4,6 млрд грн больше по сравнению с показателем на начало ноября/
Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы.
Для сравнения, на 1 декабря 2019 года на ЕКС находилось 55,01 млрд грн, 1 декабря 2018 года – 17,21 млрд грн, 1 декабря 2017 года – 54,1 млрд грн.
Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 ноября составляли 15,15 млрд грн, сократившись в октябре на 6,13 млрд грн.
В сентябре остатки средств на ЕКС упали вдвое и на 1 октября 2020 года составляли 21,28 млрд грн.
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Игорь Баскаков
показати весь коментар01.12.2020 15:35 Відповісти Мені подобається 1
Опандопало
показати весь коментар01.12.2020 17:38 Відповісти Мені подобається 0
Опандопало
показати весь коментар01.12.2020 17:38 Відповісти Мені подобається 0
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