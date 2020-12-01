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Польша выдала Украине 2,5 тысячи разрешений на автоперевозки

Польша выдала Украине 2,5 тысячи разрешений на автоперевозки

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте получила первые 2,5 тыс. дополнительных польских разрешений из ранее анонсированных 5 тыс.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Первые 2500 дополнительных польских разрешений из 5000 уже поступили в Укртрансбезопасность", - сообщил Криклий.

"Их бронирование будет осуществляться через электронный транспортный портал. "Укртрансбезопасность" осуществит ввод разрешений в электронную систему, когда все бланки будут доставлены на пункты выдачи разрешений (ПВР)", - добавил он.

Он сообщил, что всего доступны к распределению 1,5 тыс. универсальных разрешений и 1 тыс. транзитных.

Ранее Украина и Польша на заседании украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных автоперевозок договорились выделить 5 тыс. дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год.

авто (4101) вантажі (1288) Польща (2420) Криклій (238)


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