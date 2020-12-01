При введении локдауна транспорт продолжит работать, – Криклий

Во время консультаций по введению более жесткого карантина вопрос закрытия транспорта не поднимается, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий

"Даже те страны, которые вводили некоторые ограничения по функционированию различных отраслей транспорт остается работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим", - цитирует министра УНИАН.

Он уточнил, что не планируется ограничивать любой транспорт: городские, внутриобластные, междугородние перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять не будут, что касается международного авиасообщения, то следует учитывать ситуацию в другой стране.

"Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет", - подчеркнул Криклий.

На вопрос, кто будет иметь права пользоваться транспортом, министр сказал: "Вы помните, как ограничивалось (транспорт) в начале, когда критическая инфраструктура работала. Выходить надо из рационального подхода. Условно, если не надо ехать на работу, потому что карантин, или в торговый центр, потому что он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше. Поэтому люди будут передвигаться преимущественно из бизнес-потребностей".

Как сообщал БизнесЦензор, в Кабинете министров пока не определились с форматом и датой будущего локдауна, просчитывают несколько вариантов.