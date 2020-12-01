Цены на золото перешли к росту после падения до минимумов за 5 месяцев

Стоимость золота утром первого дня зимы умеренно растет, отступая от минимума за пять месяцев, на сохранении глобальных экономических "коронавирусных" рисков, свидетельствуют данные торгов.

Утром цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,34%, или на 6,05 доллара, до 1786,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 1,38%, до 22,9 доллара за унцию, сообщает Прайм.

Цена на золото растет, отступая от минимумов за 5 месяцев и после того, как по итогам ноября актив продемонстрировал самое сильное месячное падение за четыре года — 5,5%.

Позитивным фактором для котировок драгоценного металла как актива-"убежища" стало продолжение роста числа фиксации инфицирования новым коронавирусом в мире. Так, по информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 266 тысяч человек. Многие штаты фиксируют рекордные суточные приросты заболевших и вводят разные ограничения, что в свою очередь может оказать давление на восстановление экономики.

Экономист OCBC Bank Хоуи Ли считает, что факторы, которые привели к недавнему росту цен на золото, остаются неизменными. Аналитик добавил, что он остается оптимистичным в отношении золота и ожидает, что рост его стоимости возобновится в будущем году.

Рынки теперь ожидают во вторник и среду выступлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла перед конгрессом США.